65 proc. Polaków spędza w sklepach stacjonarnych do 5 godzin  tygodniowo

Większość Polaków wciąz robi zakupy w hipermarketach i supermarketach. Fot. Shutterstock

Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Everli, ponad 65 proc. Polaków spędza od 2 do 5 godzin tygodniowo na zakupach spożywczych w sklepach stacjonarnych (60 proc. w supermarketach i hipermarketach, 23 proc. w małych lokalnych sklepach oraz 4 proc. na bazarach i targach).

Z odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych wynika, że podczas pandemii 43 proc. przynajmniej raz zrobiło zakupy spożywcze w sklepach internetowych, a co piąty Polak skorzystał w tym celu z platformy zakupowej online. - Udział rynku e-grocery w FMCG stale rośnie i już dziś szacuje się, że może wynosić 1,5-2 proc. - komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, CEO Everli Polska.

W ankiecie zapytano Polaków także o trzy główne powody, dla których preferują zakupy online. Wygoda, zaoszczędzony czas i szybkość zakupów oraz bezpieczeństwo transakcji, to najczęściej udzielane odpowiedzi. Co piąty Polak docenia również możliwość wybrania sposobu dostawy do domu, atrakcyjne promocje i oferty (np. darmową dostawę) oraz niższe ceny produktów niż w sklepach stacjonarnych.

Badanie pokazało, że niemal co druga osoba odczuwa negatywne skutki obostrzeń, określając swoje samopoczucie jako gorsze niż przed pierwszym lockdownem.

W odpowiedzi na pytanie “Jak ocenia Pani/Pan swoje samopoczucie w porównaniu z okresem przed pandemią Covid-19?” ponad 45 proc. ankietowanych odpowiedziało, że czuje się gorzej. Natomiast 35 proc. Polaków uważa, że również ich kondycja fizyczna jest słabsza niż przed wprowadzeniem pierwszego lockdownu.

Wpływ na taki stan rzeczy mają przymusowe zamknięcie w domu oraz brak kontaktu z drugim człowiekiem. Aż 52 proc. Polaków przyznaje, że w związku z sytuacją epidemiczną, częściej spędza czas wolny w domu. Kolejnym skutkiem ubocznym pandemii jest spadek aktywności ruchowej - 28 proc. ankietowanych odpowiedziało, że rzadziej uprawia sport lub inną aktywność fizyczną. W zachowaniu dobrego samopoczucia na pewno nie pomaga zmiana nawyków żywieniowych. Na pytanie o częstotliwość sięgania po przekąski, 19 proc. Polaków odpowiedziało, że robi to częściej niż przed pandemią, podobnie po słodycze (18 proc.).

Od kilku miesięcy klienci Everli mają możliwość zamawiania w systemie subskrypcyjnym, czyli w abonamencie miesięcznym lub rocznym. Program Everli Plus cieszy się coraz większym powodzeniem i na ten moment jego udział wynosi już ponad 15%. - Popularność modelu subskrypcyjnego świadczy o tym, że wielu konsumentów na tyle przyzwyczaiło się do zakupów online, że zamierza zostać z nami na dłużej, również po zakończeniu pandemii - dodaje Anna Podkowińska-Tretyn.