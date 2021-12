67 proc. badanych twierdzi, że YouTube pomaga im zdecydować o zakupie prezentów

W trakcie Świąt widzowie chcą być blisko ulubionych twórców i

organizować wspólnie święta. Polacy obejrzeli 18 mln godzin treści dotyczących prezentów w okresie świątecznym.

YouTube pomaga również w zakupie idealnych prezentów. 67 proc. badanych twierdzi, że YouTube pomaga im zdecydować o zakupie. 33 proc. użytkowników zdecydowało się na zakup gadżetów, 44 proc. biżuterii, 9 proc. skusiło się dzięki YouTube na kosmetyki, a 13 proc. na rękodzieło.



Polacy obejrzeli 18 mln godzin treści dotyczących prezentów w okresie świątecznym.

YouTube pomaga w decyzjach zakupowych

- W lipcu tego roku przeprowadzone zostało badanie etnograficzne użytkowników YouTube - mieli oni wyobrazić sobie, że YouTube znika całkowicie z ich życia. Ćwiczenie to pokazało, jak wiele dziedzin życia bez YouTube byłoby znacznie trudniejsze, jak wielu podpowiedzi dotyczących codziennego życia brakowałoby użytkownikom: np. co ugotować, jak rozwiązać konkretne problemy ale również co kupić. Zaś w badaniu ilościowym Polek i Polaków w wieku 18-64, którzy oglądają treści wideo w internecie, respondenci odpowiadali na pytanie za którymi platformami wideo tęskniliby najbardziej, gdyby one zniknęły. W tym rankingu YouTube zajął 1. miejsce. Za YouTube tęskniłoby aż cztery razy więcej osób niż za telewizją, a 81 proc. użytkowników YouTube uważa, że oferuje on treści, jakich nie mogą znaleźć nigdzie indziej. Wspomniane treści odgrywają również bardzo ważną rolę w samych procesach zakupowych. 67 proc. użytkowników YouTube mówi, że platforma pomaga im zdecydować, który produkt kupić, a tylko 37 proc. konsumentów szuka inspiracji zakupowych w telewizji. YouTube cieszy się większym niż TV zaufaniem jako źródło wiedzy o produktach i usługach bo informacje na platformie wydają się użytkownikom bardziej autentyczne, a sama platforma postrzegana jest jako kanał ludzki i bliższy życia. Pamiętajmy też, że YouTube dociera do ponad 24 milionów internautów w Polsce. W grupie osób 25-44 lat ta liczba przekracza 10 milionów widzów. Kampanie na YouTube dają zatem imponujący zasięg i pozwalają dotrzeć do zróżnicowanych grup wiekowych - komentuje Iwona Piwek, Head of Video Sales, YouTube.