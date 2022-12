67 tys. pracowników otrzyma podwyżki

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników Poczty Polskiej wzrosną od 1 grudnia o 450 zł brutto. Wraz z pochodnymi miesięczna podwyżka wyniesie przeszło 560 zł brutto. Ponadto do 10 grudnia na konta pocztowców wpłynie nagroda świąteczna w wysokości 400 zł brutto. To efekty starań „Solidarności” działającej w Poczcie Polskiej. Poczta zatrudnia ok. 67 tys. pracowników.