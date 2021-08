68 proc. internautów kupuje w zagranicznych e-sklepach

W Polsce w Internecie kupuje już 84% internautów. To kolejny rok, gdzie odsetek kupujących online rośnie o ponad +10p.p. W stosunku do poprzedniej edycji badania “Omni-commerce. Kupuję wygodnie”, czyli do czerwca 2020 roku, penetracja e-zakupów wzrosła z 72% do 84%, czyli o +12p.p.