7 na 10 e-sprzedawców odczuwa pogorszenie sytuacji na świecie

Według najnowszego badania właścicieli sklepów zrzeszonych w PrestaShop Million Club, do którego należą sprzedawcy generujący co najmniej 1 milion euro rocznego obrotu, przeprowadzonego w maju, 7 na 10 respondentów deklaruje, że sytuacja ekonomiczna ma wpływ na ich e-biznes. W konsekwencji zmuszeni są do podnoszenia cen, a także zwiększenia kontroli nad kosztami ponoszonymi z tytułu prowadzenia działalności.

Spowolnienie po złotym okresie e-commerce?

Poprzedni rok był wyjątkowo udany dla właścicieli sklepów korzystających z platformy PrestaShop. Ich łączne obroty sięgnęły 24 miliardów euro, co stanowi 9% wzrost rdr. Jak wykazało badanie przeprowadzone na początku roku, aż 75% użytkowników spodziewało się dalszego rozwoju ich biznesu napędzanego w głównej mierze poprzez sprzedaż międzynarodową. W obliczu zbliżającego się kryzysu ekonomicznego, te oczekiwania mogą stanąć pod znakiem zapytania.

W drugim kwartale roku, w skali międzynarodowej, utrata klientów (45%) i niższy współczynnik konwersji są wymieniane jako główne aspekty mające wpływ na spowolnienie wzrostu. W Polsce ten trend jest jeszcze bardziej wyraźny, ponieważ na utratę klientów wskazuje aż 57% badanych, jednak tylko 14% z nich ma problemy ze spadkiem konwersji.

"Niestety, branża wnętrzarska wyraźnie spowalnia, ze względu na sytuację związaną ze wzrostem cen materiałów budowlanych. Obserwuje się znaczny spadek sprzedaży nowych mieszkań, a na rynku realizowanych jest mniej nowych inwestycji tego typu, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą ilość zleceń. Dodatkowo wzrost inflacji przekłada się na to, że klienci zaczynają podchodzić do zakupów z większą rozwagą. Mimo wszystko, jesteśmy dobrej myśli - chcemy rozszerzyć sprzedaż o nowe produkty przy wykorzystaniu obecnych technologii produkcji i sklepu, co zwiększy możliwość dotarcia do nowych klientów." - mówi Dawid Klamka, Product Designer w Ubierz Ściany. 71% sprzedawców odczuwa znaczny wzrost kosztów operacyjnych, 53% ankietowanych ma problem z dostępnością materiałów, a także z szeroko pojętą logistyką.

Polscy sprzedawcy w mniejszym stopniu niż użytkownicy z zachodu decydują się na zwiększenie cen w związku z wyzwaniami na globalnych rynkach. Zaledwie 28% ankietowanych planuje takie działanie.

"W złotym okresie, na jeden upadający sklep konkurencji powstawały trzy nowe. Bezpiecznie koegzystowaliśmy na tym rynku będąc kilka kroków do przodu ze względu na nasz staż. Przyszłe miesiące to prawdopodobnie jeszcze większe zintensyfikowanie obecnego trendu - większa ilość odwiedzin, dłuższy czas spędzony na stronie, kwotowo wszystko się zgadza jednak sprzedaży jest ilościowo mniej. Klient bardziej szanuje swoje pieniądze jednak chce je wydać, ponieważ szybko tracą wartość. Aktualnie nadrabiamy wszystko, co w bezpiecznym okresie było "na później" tak by to właśnie u nas klient dokonał zakupu. Nic tak nie mobilizuje jak widmo niestabilnej przyszłości." - komentuje Eryk Wróbel, specjalista ds. marketingu w Mebluj Dom, www.meblujdom.pl

E-biznes z nowym planem

Mimo trudnej sytuacji, ponad połowa sprzedawców na całym świecie zdołała przystosować swój biznes do nowych realiów ekonomicznych. Kontrola wydatków budżetowych deklarowana przez 35% ogółu badanych i podnoszenie cen wskazywana przez 38% ankietowanych, to główne działania podejmowane przez właścicieli sklepów. Z kolei mniej niż 20% badanych zdecydowało się na akcje promocyjne lub wyprzedaże. 15% przedsiębiorców szuka oszczędności wstrzymując zatrudnienie nowych pracowników.

Polski rynek z kolei deklaruje, że coraz częściej myśli o bardziej ścisłej kontroli budżetu np. poprzez odkładanie w czasie przedłużania umów z dostawcami (43%). O wstrzymaniu planów zatrudnienia myśli zaś co trzeci przedsiębiorca.