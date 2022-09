7 typowych błędów w marketingu e-commerce

#1 Nie wykorzystujemy wszystkich funkcji aplikacji społecznościowych

Media społecznościowe mogą być bardzo przydatnym narzędziem marketingowym. Mimo to jednak wiele firm może nadal nie wykorzystywać w pełni potencjału różnych popularnych platform. Na przykład wiele firm zajmujących się handlem elektronicznym ma konta na Facebooku, Twitterze i Instagramie – ale mogą nie robić z nimi więcej niż publikowanie od czasu do czasu aktualizacji. To lepsze niż nic, ale powoduje to, że te firmy tracą na takich rzeczach, jak interaktywne ankiety w Instagram Stories lub listy produktów za pośrednictwem Facebook Marketplace . Tego rodzaju funkcje mogą sprzyjać znacznemu zaangażowaniu konsumentów i czekają na ich wykorzystanie.

#2 Zaniedbanie wykorzystania analityki mediów społecznościowych

Ponownie, większość nowoczesnych firm jest przynajmniej niejasno świadoma znaczenia mediów społecznościowych, a wiele z nich prowadzi konta na głównych platformach. Jednak oprócz korzystania z niektórych funkcji przyjaznych dla marketingu, o których wspomniano w poprzednim punkcie, nauka obserwacji i wykorzystywania analityki mediów społecznościowych może znacznie zwiększyć korzyści, jakie czerpiemy z korzystania z mediów społecznościowych.

#3 Niewykorzystywanie mediów społecznościowych do badania rynków międzynarodowych

Inną powszechną wadą korzystania z mediów społecznościowych jest to, że wiele firm może nieumyślnie ignorować ogromną bazę klientów, nie badając rynków międzynarodowych za pośrednictwem platform. Aby odnieść sukces, firmy e-commerce muszą podjąć wysiłek wykorzystania mediów społecznościowych, aby lepiej zrozumieć i dostosować się do globalnego rynku. Duże platformy mediów społecznościowych mają zaletę, że mają charakter globalny, co może zapewnić strategicznym firmom handlu elektronicznego dostęp do szerokiej bazy konsumentów.

#4 Brak tworzenia unikalnych automatycznych odpowiedzi

Brak tworzenia unikalnych odpowiedzi automatycznych może mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania obsługi klienta firmy. Wykorzystanie chatbotów i automatyzacja stały się dość modne jako rozwiązania tego problemu. Chociaż tani chatbot lub leniwie generowane automatyczne odpowiedzi mogą być irytujące, zaawansowane wersje tych narzędzi i funkcji mogą umożliwić klientom otrzymywanie odpowiedzi informacyjnych w jak najkrótszym czasie. To może być różnica między wyprzedażą a karnetem.

#5 Zaniedbanie aktualizacji list e-mail

Niektóre firmy mogą zaniedbywać aktualizowanie swoich list e-mail z prostego faktu, że każda aktualizacja witryny może wydawać się zniechęcająca. Jednak w dzisiejszych czasach istnieją sposoby na obejście niektórych złożoności związanych z utrzymaniem witryny.

Aktualizowalne szczegóły, w jaki sposób można wdrożyć narzędzia, aby umożliwić ciągłe, bieżące aktualizacje witryny dowolnego rodzaju, bez konieczności zmiany kodu lub przeprowadzania jakichkolwiek uciążliwych przeprojektowań lub konserwacji. Takie usługi są czasami używane do aktualizowania treści SEO lub upraszczania dodawania nowych treści. Ale pokazują również, że coś ważnego dla marketingu, takie jak lista e-mailowa, może być aktualizowane przy minimalnych wymaganiach projektowych lub przerwach w działaniu witryny.

#6 Uruchamianie zimnego zasięgu ręcznie

Wiele firm decyduje się na wdrożenie cold outreachu do swoich strategii marketingowych. To naprawdę dobry pomysł, ponieważ zimne e-maile, jeśli są dobrze napisane i odpowiednio spersonalizowane, przynoszą świetne rezultaty. Jednak próby ręcznego prowadzenia zimnych kampanii e-mailowych lub korzystania z prostej automatyzacji, takiej jak łączenie plików Excela z dokumentami Worda i wysyłanie wiadomości e-mail z kont Outlooka, nie są najlepszymi pomysłami. Warto skorzystać z profesjonalnych narzędzi typu cold outreach , aby szybko, sprawnie i z najlepszymi wynikami realizować kampanie.

#7 Prowadzenie kampanii marketingowych we własnym zakresie

Dla firm e-commerce kuszące może być utrzymywanie marketingu we własnym zakresie. W końcu my sami najlepiej znamy swój biznes, a im więcej możemy zrobić sami, tym mniej musimy płacić za pomoc. Firma może nie mieć zasobów ani wiedzy niezbędnej do prowadzenia skutecznej kampanii. Dlatego outsourcing może stać się koniecznością rozwoju marki. Najczęściej w interesie jest zatrudnianie doświadczonych specjalistów, którzy poprowadzą innowacyjne kampanie marketingowe, przynajmniej dla niektórych aspektów wysiłku. Prawdopodobnie przyniesie to lepsze wyniki – a w międzyczasie pozwoli skupić się na samej firmie.