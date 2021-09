79 mln zł straty Restaurant Partner Polska

Strata za 2019 r. to 12 654 743,01 zł.

Przypomnijmy, Glovo weszło do Polski pod koniec 2019 r. Start-up Glovo zakupił od AmRest Holding SE platformę do zamawiania jedzenia online Pizza Portal, której właścicielem Restaurant Partner Polska.

Niedawno Glovo w ten sposób podsumowało swoją dwuletnią obecność na polskim rynku: 6872 punktów partnerskich w niemal 100 miastach, współpraca z największymi sieciami handlowymi, ponad 3 miliony pobrań.

Obecnie dla Glovo pracuje ponad 5000 kurierów, a marka może pochwalić się obecnością w 86 polskich miastach. Do końca 2021 roku Glovo będzie obecne w 100 miastach, uruchamia także kolejne innowacyjne funkcjonalności.

- Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków. To właśnie tutaj chcemy inwestować i rozwijać Glovo, oferować użytkownikom coraz to nowsze funkcjonalności odpowiadające ich potrzebom, a także rozwijać nasze technologiczne centrum. Polacy bardzo polubili usługi miejskich kurierów, dlatego tak ważne jest dla nas aby dostarczać im to, czego potrzebują. Świadczy o tym między innymi wielomilionowy wskaźnik pobrań - mówił niedawno Carlos Silvan, menedżer generalny Glovo na Polskę.