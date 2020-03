7R sprzedaje magazyn zrealizowany dla lidera e-commerce

Firmy 7R i Hillwood sfinalizowały transakcję sprzedaży joint venture obiektu magazynowego do funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners. Umowa dotyczy projektu build-to-suit (BTS) zrealizowanego dla lidera europejskiego sektora e-commerce.

7R oraz jeden z funduszy zarządzanych przez GLL Real Estate Partners zawarli w ubiegłym roku jedną z większych transakcji portfelowych na rynku magazynowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma Cushman & Wakefield doradzała kupującemu przy obu akwizycjach.

Sprzedany magazyn to największy budynek w 7R Park Kraków, oferujący ok. 41 000 mkw. powierzchni użytkowej. Obiekt, oddany do użytku w lipcu 2019 r., został dostosowany do potrzeb operacji logistycznych najemcy e-commerce.



Kompleks logistyczny 7R Park Kraków składa się z dziewięciu budynków magazynowych o łącznej powierzchni ponad 180 000 mkw.