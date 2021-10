7R sprzedaje portfel nieruchomości do CBRE

Portfolio nabyte przez CBRE Investment Management zawiera łącznie cztery obiekty magazynowe. 7R Park Poznań East składa się z jednego budynku o powierzchni 22 458 mkw., natomiast 7R Park Sosnowiec obejmuje trzy magazyny o łącznej powierzchni najmu 22 386 mkw. Wszystkie cztery nieruchomości zostały zrealizowane w 2019 roku przez 7R w ramach partnerstwa joint venture i są w pełni wynajęte dziesięciu firmom. Średni ważony okres najmu obu parków logistycznych wynosi 5 lat. Do grona najemców należą m.in. InPost, No Limit, TI Automotive i Rhenus.



- Ta transakcja typu off-market była rzadką okazją do nabycia w Polsce portfela logistycznego o jakości instytucjonalnej, zapewniającego dostęp do dwóch coraz bardziej atrakcyjnych polskich rynków regionalnych. Trwający wciąż silny wzrost gospodarczy w Polsce zwiększać będzie w najbliższych latach zapotrzebowanie na dobrze zlokalizowane powierzchnie magazynowe wysokiej jakości, ponieważ sektor logistyczny nadal potwierdza swoją odporność w wielu naszych głównych jurysdykcjach - mówi Wojciech Szymaniuk, Transaction Manager CEE w CBRE Investment Management.



- Jesteśmy dumni ze sfinalizowania sprzedaży dwóch aktywów do CBRE Investment Management. 7R Park Poznań East i 7R Park Sosnowiec to nowoczesne, proekologiczne magazyny o doskonałej lokalizacji. Udana sprzedaż tego portfela potwierdza, że warto inwestować w wysokiej jakości aktywa magazynowe - dodaje Łukasz Jachna, członek zarządu, Chief Capital Markets Officer w 7R.