7R sprzedał magazyny w kompleksie Beskid I

Savills Investment Management sfinalizował transakcję nabycia aktywów logistycznych w Polsce od 7R w imieniu Vestas Investment Management.

Kompleks 7R Park Beskid II zlokalizowany jest w jednym z największych klastrów produkcji przemysłu motoryzacyjnego oraz centrów dystrybucji w Europie.

Całkowita wartość transakcji przekroczy 101 mln euro.

Savills Investment Management poinformował o nabyciu 7R Park Beskid II. Wielkopowierzchniowy obiekt logistyczny w Czechowicach-Dziedzicach został zakupiony od polskiego dewelopera 7R i VRE w imieniu Vestas Investment Management (Vestas). Transakcja będzie przeprowadzona w trzech etapach, a ostatni z nich zostanie ukończony w marcu 2022 roku. Finansowanie zapewnił Bayerische Landesbank (BayernLB). Transakcja zwiększa wartość aktywów firmy Vestas w Europie do 1,4 mld EUR, obejmując 15 obiektów biurowych i logistycznych.

7R Park Beskid II zlokalizowany jest w regionie Śląska, który stał się jednym z największych skupisk zakładów produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz centrów dystrybucyjnych na Starym Kontynencie. Region ten jest dobrze rozwiniętym węzłem transgranicznym, obsługującym transport z Czechami i Słowacją. Sama nieruchomość 7R Park Beskid II jest strategicznie położona – bezpośrednio przy drodze krajowej nr 1, która łączy ją z autostradą A4, najważniejszym korytarzem transportowym w południowej Polsce.

Deweloper 7R dostarczył kompleks logistyczny o powierzchni około 90 000 mkw., składający się z pięciu budynków, oferujący powierzchnię magazynowo-produkcyjną dla wielu najemców. Cztery z nich mają standardową specyfikację, a jeden jest obiektem typu BTS (Build-to-Suit), wybudowanym dla joint venture pomiędzy firmami Valeo i Siemens. Powstał on z myślą o rozwoju i produkcji innowacyjnych komponentów napędowych do pojazdów elektrycznych. 7R Park Beskid II posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Doradcy