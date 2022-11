8 mln zł rocznie na polskich piłkarzy. Czy sponsoring kadry opłaci się InPostowi?

InPost sponsorem reprezentacji. Czas na Mundial

W maju br. InPost został sponsorem strategicznym kadry piłkarzy. PZPN i spółka Rafała Brzoski podpisały umowę do 31 lipca 2024 roku z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. To największy kontrakt reprezentacji z prywatną firmą, opiewający nieoficjalnie na kwotę ok. 8 mln zł rocznie. Na więcej opiewa jedynie kontrakt sponsora państwowego - spółki Lotos.

- Fakt, że w 2022 roku mundial będzie rozgrywany w miesiącach zimowych daje dodatkowe możliwości marketingowe InPostowi - powiedział Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Sponsoring reprezentacji ma pozwolić InPostowi na zwiększenie zaangażowania kibiców w wielu nowych kanałach i zaprezentować nowatorskie rozwiązania. Z efektów współpracy będą korzystały wszystkie marki firmy w tym Paczkomaty i Fresh.

InPost ma prawo do wykorzystania w działalności marketingowej oficjalnego logotypu reprezentacji Polski. Umowa sponsorska gwarantuje również ekspozycję na strojach treningowych reprezentacji oraz nośnikach reklamowych podczas meczów reprezentacji rozgrywanych w Polsce, a także w materiałach marketingowych PZPN, ściankach sponsorskich, na stronie internetowej PZPN i stronie "Łączy nas piłka" oraz biletach i programach meczowych. InPost zyskał także dostęp do kanałów social media należących do PZPN. Od września br. także wszystkie bilety reprezentacji są wysyłane z wykorzystaniem usług InPostu.

Globalne ambicje Rafała Brzoski

Czy Mundial okaże się sukcesem marketingowym także dla sponsorów kadry? Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było wyjście daleko poza granice kraju i stworzenie największego sukcesu biznesowego Polski na arenie europejskiej. Usługi InPost są dziś dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpani, Portugali i krajach Beneluxu. W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. Wejście firmy w 2021 roku na giełdę EURONEXT-Amsterdam było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.

Czy reprezentacja piłkarzy pomoże spółce w dalszej ekspansji?

- Dla mnie sponsoring reprezentacji to właśnie wyraz ambicji i chęć wejścia na wyższy poziom w rozmowach biznesowych oraz pokazanie miejsca marki InPost na polskim rynku, bo na nim nic większego do sponsorowania raczej już nie ma - mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Wojtek Walczak, strategy director w agencji Plej.

Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor? Dla sponsorów to kwestia drugorzędna

W ostatnim czasie piłkarze nie rozpieszczali swoich kibiców. Czy wyniki sportowe mogą położyć się cieniem na wizerunku InPostu?

- PZPN przeszedł przez ostatnią dekadę dużą zmianę wizerunkową i dla InPostu, niezależnie od wyników sportowych, taki związek będzie budować zasięg i rozpoznawalność oraz wizerunek marki, która jest na tyle popularna i duża, że ją na to stać. A to w tej kategorii wydaje się teraz jednym z czynników sukcesu - dodaje Wojtek Walczak.

InPost rośnie, ale rynek jest nieprzewidywalny

InPost zanotował w III kwartale br. wzrost przychodów o 32,6 proc. r/r, do 1 690,4 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 11,5 proc. r/r do 455,8 mln zł. Rafał Brzoska uważa, że w całym 2022 roku rynek e-commerce może osiągnąć wzrost na poziomie 15 proc., choć klient zachowuje się nieprzewidywalnie, więc wszystkie prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu.

W Polsce InPost odnotował wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro o 43 proc. r/r oraz o 11 proc. w kanale Allegro.

Liczba użytkowników korzystających z urządzeń Paczkomat w Polsce wyniosła 16,3 mln (+13 proc. r/r).



W III kwartale Grupa, obsłużyła 178,8 mln przesyłek, osiągając 32 proc. wzrost i tym samym zanotowała dwu- i trzycyfrowy wzrost wolumenów na wszystkich trzech głównych rynkach: Polska - wzrost o 26 proc. - przy dynamice rynku na poziomie 24 proc., Francja - wzrost o 34 proc. – przy stagnacji na rynku, natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł 227 proc. – przy szacowanym spadku rynku na poziomie 8 proc.

InPost rozwija sieć urządzeń

InPost we wszystkich krajach intensywnie rozwijał sieć urządzeń Paczkomat®. W III kwartale zainstalowanych zostało ponad 2 tys. nowych maszyn i na koniec kwartału było ich 26 330, w tym: 19 254 w Polsce (+17 proc. w porównaniu z końcem 2021 roku), 1 653 we Francji (+428 proc.) i 4 333 w Wielkiej Brytanii (+38 proc.). W tym ostatnim kraju uruchomiono pierwsze urządzenia Paczkomat w kształcie litery L.