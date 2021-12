8 najważniejszych wydarzeń w branży e-commerce w 2021 roku

8 najważniejszych wydarzeń w branży e-commerce według Sylwestra Kubiaka

1. Wejście Amazona do Polski…

…pod którego znakiem upłynął początek roku w polskim e-commerce. Pojawienie się amerykańskiego giganta w Polsce miało zrewolucjonizować rynek i doprowadzić do duopolu Allegro-Amazon, tymczasem, jak wynika m.in. z raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce 2021” lider wciąż pozostaje jeden - Allegro. W badaniu spontanicznej znajomości podmiotów e-commerce polską platformę wskazało jako pierwszą aż 84% badanych. Wszystko wskazuje też na to, że pozycja marki może ulec wzmocnieniu, a to za sprawą faktu, że…

2. Allegro przejmuje Mall Group

Połączenie sił grup Allegro i Mall jest szansą polskiej platformy na zawojowanie kolejnych rynków Europy Środkowo – Wschodniej. Dowodzi też, że Allegro mierzy wysoko i nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Będę z zaciekawieniem obserwował efekty tych działań.

3. Nowi gracze na rynku maszyn paczkowych

O tym, że coraz więcej Polaków korzysta z paczkomatów oraz że robią to coraz chętniej, nie trzeba nikogo przekonywać. Pandemia wzmocniła tylko ten trend, umożliwiając konsumentom odbiór zamówionych produktów bez kontaktu z kurierem. Rynek ten zdominowany jest przez InPost – zgodnie z raportem „E-commerce w Polsce 2021”, dla 77% badanych paczkomat InPost jest najczęściej wybieraną formą dostawy podczas zakupów online, a dla 81% jest formą najbardziej zachęcającą do kupowania w sieci. Czy zatem jest na tym rynku miejsce dla konkurencji? Postanowiły to sprawdzić Orlen i Poczta Polska, które uruchomiły swoje usługi dostawy do maszyn paczkowych. Orlen Paczka i SmartBox mają duże ambicje, choć w tym roku nie udało im się jeszcze wykroić znaczącego kawałka z paczkomatowego tortu. Jestem ciekaw, jak będą sobie radzić w kolejnym.

4. Opakowania wielorazowe InPostu

InPost tymczasem zapowiada prawdziwą rewolucje, będącą odpowiedzią na jedną z największych bolączek e-commerce’u, a więc nadprodukcję jednorazowych opakowań. Wielorazowe opakowania zwrotne, testowane na razie wspólnie z marką MODIVO, mają szansę sprawić, że dostawy w zakupach online staną się bardziej ekologiczne. Pomysł nie jest wolny od wad – wiąże się m.in. z koniecznością ponownej wizyty przy paczkomacie po rozpakowaniu przesyłki, jednak na pewno stanowi krok w dobrym kierunku. Trzymam kciuki za tę inicjatywę.

5. Wzrost zakupów za pomocą smartfona

To już nie tendencja, to fakt. M-commerce zyskuje na znaczeniu, w dużej mierze za sprawą ludzi młodych. Z tegorocznej fali raportu Gemiusa o e-commerce jednoznacznie wynika, że aż 92% badanych w wieku 15-24 korzystało ze smartfona w procesie zakupów online. W grupie all odsetek ten wynosi natomiast 76%, jedynie o 2 p.p. mniej niż w przypadku najczęściej używanego do e-zakupów laptopa. Co to oznacza dla przedsiębiorców sprzedających swoje towary i usługi w sieci? Że jeśli nie dostosowali swoich sklepów do potrzeb użytkowników mobilnych, są już o krok za konkurencją i powinni jak najszybciej naprawić swój błąd.

6. Ofensywa q-commerce

Dostawy 15 minutowe zaczynają rewolucjonizować rynek e-grocery. Dla e-konsumentów liczy się szybkość, a dostawa codziennych sprawunków w krótkim czasie zbliża tę formę zakupów do tradycyjnej wizyty w sklepie, tyle że bez wychodzenia z domu. Coś, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne, dziś staje się faktem –w Warszawie działa już kilka firm oferujących błyskawiczną dostawę zakupów spożywczych do domu. Uważam, że w dłuższej perspektywie będziemy obserwować konsolidację tego typu usług, co poskutkuje tym, że na rynku pozostaną najsilniejsi.

7. Dark store’y

W dark store’y inwestują kolejne sieci handlowe. Idea dedykowanych e-commerce’owi punktów sprzedaży, do których dostępu nie mają klienci „z ulicy”, wpisuje się w ten sam trend, co dostawy 15-minutowe: ma zminimalizować czas dostawy. Dark store’y świetnie odpowiadają więc na potrzebę konsumentów, ale też pozwalają sklepom na optymalizację kosztów magazynowania i dostawy. Brzmi jak przepis na sukces.

8. Wzrost rynku e-commerce

Na koniec chcę zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój handlu w sieci w ogóle. Liczba sklepów e-commerce rośnie – w I. kwartale 2021 był to wzrost o ok. 70% rok do roku. Rośnie też odsetek osób kupujących online – z danych Gemius wynika, że w sieci kupuje już 77% internautów. Handlowi online z pewnością sprzyja pandemia, jednak jestem przekonany, że zmiany, które dokonały się w tym czasie w konsumentach, są zmianami na dłużej.