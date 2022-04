9 kroków - Jak ograniczyć zwroty w ecommerce?

Wiele firm skupia wszystkie swoje wysiłki na sprzedaży, nie poświęcając wystarczająco dużo uwagi analizie zwrotów. Jest to częsty błąd, który powoduje, że firmy powtarzają wciąż te same błędy, nie usuwając ich przyczyn. Analiza danych dotycząca zwrotów jest podstawą stworzenia dobrej polityki w tym zakresie oraz wdrożenia usprawnień, które mogą przyczynić się do ograniczenia liczby odsyłanych przedmiotów.

Jasna polityka zwrotów

Kolejnym krokiem jest stworzenie jasnej i przejrzystej polityki zwrotów. Tego typu polityka – łatwo dostępna i jasno zakomunikowana na stronie internetowej, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia liczby zwrotów. Świadomy klient, to klient zadowolony, który w przyszłości wróci do naszego sklepu.

Ustalenie przyczyn zwrotów

Ocena i zrozumienie przyczyn zwrotów może pomóc firmie w opracowaniu strategii ich ograniczania. Stałe monitorowanie jakości, precyzyjne opisy produktów na stronie internetowej, odpowiednie opakowanie, fotografie, lepsze przewodniki dopasowania np. ubrań, spójne wymiary czy wsparcie telefoniczne to tylko niektóre elementy, mogące wpływać na bardziej świadome decyzje zakupowe konsumentów. Dane pokazują, że najczęstszym powodem zwrotów produktów konsumenckich w transgranicznym handlu elektronicznym są problemy z doborem rozmiaru i dopasowaniem. To przyczyna około 50% zwrotów.

Cła i podatki jak na dłoni

W przypadku zakupów przekraczających granice międzynarodowe istnieje wiele powodów, dla których produkty mogą zostać zwrócone i firmy sprzedające na rynkach międzynarodowych powinny wziąć je pod uwagę. Czasami konsumenci odkrywają, że ich zakupy zostały oclone lub naliczone zostały dodatkowe koszty związane z wysyłką, których nie byli świadomi w momencie dokonywania zakupu. Skutkuje to wyższym wskaźnikiem zwrotów i niezadowoleniem klientów, nie wspominając o kosztach logistycznych ponoszonych przez sprzedawcę. Takim zwrotom można zapobiec, przedstawiając konsumentom zagranicznym kalkulację wszystkich ceł i podatków związanych z zakupem i umożliwiając ich przedpłatę. W wielu przypadkach jeszcze lepszym rozwiązaniem jest prezentowanie klientom zagranicznym cen zawierających lokalne cła i podatki, zgodnie z lokalną praktyką.

Dobre zdjęcia produktów

Mając świadomość powodów zwrotów można podjąć działania mające na celu ich ograniczenie. Czasami jest to po prostu kwestia dopilnowania, aby zdjęcia produktów oraz inne materiały sprzedażowe i marketingowe dokładnie przedstawiały oferowane produkty, tak by klienci wiedzieli co zamawiają. W przypadku ubrań istotną kwestią jest np. kolor prezentowanej odzieży, czy też zaprezentowanie go w kontekście, czyli stylizacji.

Kontrola jakości