9 nowych usług Ubera

UBER TRAVEL

Usługa Uber Travel umożliwi rezerwację przejazdów na każdym etapie podróży za jednym kliknięciem. Wystarczy podłączyć swoje konto Gmail, a platforma zajmie się resztą - koordynując w jednym miejscu rezerwacje hoteli, lotów i

restauracji, aby podróż przebiegała bez stresu. Dodatkowo, za każdy zarezerwowany przejazd z Uber Travel, użytkownicy otrzymają 10 proc. zwrotu w postaci środków na Uber Cash - ponieważ planowanie z wyprzedzeniem powinno się opłacać. Usługa Uber Travel jest dostępna od dziś w USA, a w najbliższych tygodniach także w Kanadzie. Od tego lata w Wielkiej Brytanii będzie można rezerwować pociągi, autokary i wynajem samochodów.

UBER CHARTER

Rezerwacja autobusu na następne spotkanie grupowe będzie teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek. Usługa Uber Charter umożliwia rezerwację party busa, vana osobowego, autokaru i innych usług bezpośrednio w aplikacji Uber - za z góry znaną cenę. Usługa Uber Charter zostanie uruchomiona tego lata w całych Stanach Zjednoczonych.

VOUCHERY DLA BLISKICH I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Dzięki Voucherom organizatorzy imprez rodzinnych, wesel, czy eventów firmowych będą mogli z łatwością pokryć koszty przejazdów dla swoich gości. Wystarczy wprowadzić szczegóły wydarzenia, maksymalną kwotę do pokrycia, i udostępnić gościom unikalny kod. Goście sami ustalą, kiedy i dokąd pojadą, a organizator zapłaci tylko za zrealizowane przejazdy. Vouchery już są dostępne w Polsce ramach usługi Uber dla Firm.

UBER COMFORT ELECTRIC

W ramach globalnego zobowiązania Uber do przekształcenia się do 2040 r. w platformę zeroemisyjną firma kontynuuje działania mające na celu ułatwienie korzystania z pojazdów elektrycznych. W ubiegłym roku Uber ogłosił partnerstwo z firmą Hertz, dzięki której do 2023 roku kierowcy w USA będą mogli wypożyczyć do 50 000 samochodów marki Tesla. Teraz, gdy po drogach jeździ coraz więcej pojazdów elektrycznych, czas na nowy produkt -- Uber Comfort Electric -- najnowszy sposób na przemieszczanie się po mieście i przyczynianie się do ochrony klimatu. Wystarczy kliknąć i zamówić przejazd pojazdem elektrycznym klasy premium, takim jak Tesla lub Polestar. Usługa Comfort Electric jest już dostępna w Los Angeles, San Francisco, San Diego i Dubaju, a wkrótce pojawi się w kolejnych miastach.

EV HUB I MAPY ŁADOWANIA

W aplikacji Uber dla kierowców pojawił się EV Hub - punkt kompleksowej obsługi, w którym mogą oni uzyskać informacje, a nawet porównać koszty posiadania pojazdu elektrycznego oraz spalinowego.

Ponadto Uber pragnie ułatwić kierowcom ładowanie samochodów. Dlatego

bezpośrednio do aplikacji dla kierowców dodana będzie mapa ładowania, która pokazuje, gdzie znajdują się najbliższe ładowarki elektryczne, jakie są prędkości ładowania i jak do nich dotrzeć.

ZAMAWIANIE GŁOSOWE

Użytkownicy będą mogli wkrótce skorzystać z Asystenta Google zintegrowanego z aplikacją Uber Eats. Wystarczy powiedzieć "OK Google" i poprosić telefon o zamówienie posiłku z restauracji w usłudze Uber Eats. Funkcja zamawiania głosowego zostanie wprowadzona na całym świecie w języku angielskim latem tego roku. W przyszłości pojawią się kolejne wersje językowe.

UBER EATS NA STADIONACH

Usługi zamawiania na stadionie za pośrednictwem aplikacji Uber Eats i Postmates umożliwiają złożenie zamówienia w punktach sprzedaży na stadionie i pominięcie kolejki, aby odebrać jedzenie, gdy będzie gotowe. Usługa Uber Eats na stadionach jest dostępna w Los Angeles na Dodger Stadium i Angel Stadium, w Nowym Jorku na Yankee Stadium, w Waszyngtonie na Capital One Arena, w Houston na Minute Maid Park, w San Jose na PayPal Park oraz w Rennes we Francji na Roazhon Park.

DOSTAWY AUTONOMICZNE

W Los Angeles uruchomione zostały dwa programy autonomicznego dostarczania przesyłek. Przyjazne roboty firmy Serve Robotics oferują dostawy na krótkich dystansach. Motional tworzy w pełni elektryczne floty pojazdów autonomicznych, zaprojektowane tak, aby bezpiecznie poruszać się po ulicach miasta. Te projekty pilotażowe są efektem pracy nad wprowadzeniem bezpiecznej, niezawodnej i przystępnej cenowo technologii autonomicznej.

UBER ONE

Uber One łączy w sobie najlepsze cechy platformy i pomaga członkom oszczędzać na przejazdach Uber i zamówieniach Uber Eats. W USA pojawią się nowe udogodnienia dla członków programu, stworzone we współpracy z takimi partnerami jak: Marriott Bonvoy(R), CLEAR i obé Fitness. Nowi użytkownicy mogą otrzymać 30 USD zniżki na następną dostawę oraz bezpłatny pierwszy miesiąc członkostwa. Usługa ta jest dostępna także w Meksyku, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a wkrótce pojawią się kolejne kraje.