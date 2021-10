94 proc. internautów to multiscreenersi cyfrowi

Co to oznacza? Nic innego jak to, że pierwszym i drugim ekranem są coraz częściej urządzenia mobilne a nie TV. Tradycyjnej telewizji nie ogląda już ponad ¼ internautów. Jedną z najpopularniejszych rozrywek na smartfonach są gry mobilne.

Według raportu AdColony przygotowanego dla Mobiem Polska wynika, że podczas grania na telefonie często też dodatkowo słuchają muzyki (63 proc.), oglądają telewizję (57 proc.), oglądają lub streamują filmy i seriale (38 proc.), oglądają filmiki online (28 proc.) i przeglądają media społecznościowe (25 proc.).

Biorąc pod uwagę tak szeroki wachlarz domowego multitaskingu, warto zwrócić uwagę na możliwości wielokanałowego docierania do klienta. Łącząc komunikację poprzez różne media jesteśmy w stanie w wielu miejscach przybliżać konsumentom informacje o produkcie w różny, ale spójny sposób.

Multiscreening. Więcej znaczy więcej możliwości

Multiscreening, czyli wieloekranowość, to aktywność użytkownika na przynajmniej dwóch ekranach jednocześnie lub sekwencyjnie. Dzieli się go na meshing (jednoczesne korzystanie z różnych urządzeń w poszukiwaniu podobnych treści), stacking (wykorzystanie różnych urządzeń w poszukiwaniu różnych treści w tym samym czasie) oraz shifting (sekwencyjne wykorzystanie kilku urządzeń w poszukiwaniu podobnych treści).

Raport IAB Polska „TV + WWW = Razem Lepiej" wykazuje, że już 94 proc. internautów korzysta z kilku ekranów jednocześnie. Jeżeli oglądasz kolejny odcinek Friendsów na laptopie i w tym samym czasie sprawdzasz na telefonie ile lat ma Jenifer Aniston, to uprawiasz właśnie mutliscreening. Co warte podkreślenia, obserwowana jest zmiana formatu multiscreeningu – maleje liczba użytkowników tradycyjnej telewizji (zwłaszcza poniżej 54 roku życia), natomiast wzrasta odsetek współkonsumpcji ekranów cyfrowych - wśród nich prym wiodą smartfony. Korzysta z nich już ponad 90 proc. użytkowników Internetu powyżej 15 roku życia. Warto, aby analiza i ewaluacja tej smartfonowej rewolucji stała się priorytetem marketerów. Wielokanałowe działania reklamowe bazujące na multiscreeningu otwierają znacznie szersze możliwości dotarcia do konsumenta w angażujący sposób.