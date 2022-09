About You i Klarna partnerami na polskim rynku. Nowe opcje płatności dla klientów

Klarna, globalny bank detaliczny, dostawca płatności oraz aplikacja zakupowa, ogłasza partnerstwo z platformą e-commerce ABOUT YOU. Od teraz ABOUT YOU oferuje klientom w Polsce opcję płatności „Kup teraz, zapłać za 30 dni”. Wkrótce dostępna będzie również opcja „Zapłać teraz”, umożliwiająca natychmiastową płatność za zakupy.