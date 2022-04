Accenture na EEC: Za 6 lat handel fahion w świecie wirtualnym przewyższy ten w realu

Merawersum, liveshopping

- Sprzedaż przez metawersum to już jest biznes. Z naszych badań „Technology vision” wynika, że do 2028 roku handel fashion na rynku wirtualnym będzie wyższy niż w rzeczywistym – mówił Krzysztof Kośmider.

Z drugiej strony, zakupy podczas livestreamingu powinny cieszyć się coraz większym zainteresowaniem konsumentów.

- W Chinach liveshopping to już 130 mld USD w ciągu roku. W ten sposób można kupić wszystko, od odzieży, przez jajka, po samochody. To działa już w sposób uprzemysłowiony - w trakcie liveshoppingu konsumenci mogą łączyć się w grupy, dzięki czemu otrzymują zniżkę – tłumaczył dyrektor zarządzający, Accenture. – Drugim rynkiem na świecie jest USA, gdzie roczna sprzedaż w liveshopping to 5 mld USD – dodał.

Jego zdaniem, ten kanał sprzedaży będzie się rozwijał, ponieważ jako konsumenci nie chcemy tylko kupować, ale też przeżywać. – Już doświadczaliśmy czegoś podobnego, były to zakupy telewizyjne, czy sprzedaż Mango na TikTok. Livestreaming to tylko lepsza wersja tamtych zakupów - mówił.

Zakupy online czy offline?

Ekspert zwrócił uwagę, że do centrów handlowych chodzimy już nie tylko po zakupy. Z tego powodu nawet zaawansowane technologie nie wyeliminują rynku handlu offline.

- Chcemy wyjść z domu, spotykać się z ludźmi. To powód, dla którego zawsze będziemy chcieli pójść do sklepu, nadal będziemy chcieli dotknąć produktu, spróbować. Będzie się zmieniała rola sklepu. Do tej pory szliśmy do sklepu aby zobaczyć, dotknąć, a potem sprawdzaliśmy cenę w internecie i kupowaliśmy tam gdzie taniej. Teraz częściej wyszukujemy w internecie, patrzymy co nam się podoba, a potem idziemy do sklepu to zobaczyć. I nie wiadomo gdzie dokonamy transakcji, czy w sklepie, czy w internecie – mówił Krzysztof Kosmider.

Dane jako waluta

Handel w internecie wiąże się z podawaniem swoich danych. Zdaniem dyrektora Accenture, dane staną się swego rodzaju walutą. Z jednej strony, kwestie związane z ujawnianiem i przekazywaniem danych powinny być regulowane, ale z drugiej strony, przekazywanie danych może nam się opłacać. - Może chcę udostępnić dane np. za rabat albo trafniejszą informację. Np. kupiłem rower i nie chcę przez kolejne dwa tygodnie dostawać reklam rowerów, bo już go mam, ale chętnie dokupiłbym jakiś dodatek do niego i czekam na propozycje. Może podzielę się informacja za 5 proc. rabatu i za informacje, która mnie zainteresuje? – wymieniał.

Zastrzegł przy tym, że kwestie związane z ujawnianiem danych powinny być regulowane między innymi ze względu na młode pokolenie. - Musimy chronić szczególnie młode pokolenie, które wchodzi w świat wirtualny bardzo łatwo - powiedział

Pogodzić sprzeczności

Jego zdaniem, handel nowoczesny musi pogodzić ze sobą kilka sprzeczności.

- Musi zrozumieć świadomego konsumenta, który z jednej strony zwraca uwagę na to co kupuje i coraz bardziej interesuje się tym, jak marki produkują, na kwestie ESG. Po przeciwnej stronie jest wygoda. Konsumenci chcieliby mieć coraz szybciej, coraz prościej, coraz takiej – mówił Krzysztof Kośmider.

Kolejny element to spersonalizowana oferta. – Chcę kupić to co, jest dla mnie, ale nie chcę udzielać informacji. Te kilka skrajności trzeba wziąć pod uwagę, by przekonać klienta do siebie i go utrzymać – dodał.