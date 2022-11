Accenture na FRSiH: Doświadczenie klienta to proces, który podlega ciągłym zmianom

Jak firmy mogą towarzyszyć konsumentom w cyfrowej drodze

- W tym roku przeprowadziliśmy kilka badań globalnych, które pokazały interesujące wnioski. 2/3 konsumentów oczekuje większej responsywności firm na temat zmieniającej się rzeczywistości. Same firmy są jeszcze bardziej krytyczne - aż 90 proc. przedsiębiorstw uważa, że nie nadąża za zmianami. To dość istotne wyzwanie- wskazał przedstawiciel Accenture.

Ewolucja koncentracji - od produktu do człowieka

Jak dziś powinna wyglądać cyfrowa transformacja firm?

- Obszary, które identyfikujemy jako kluczowe w kontekście dalszej transformacji i cyfryzacji to kolejne etapy ewolucji koncentracji, która najpierw dotyczyła produktu i oferty, potem klienta, a teraz - po prostu człowieka. Chodzi o zrozumienie osób nie tylko poprzez pryzmat ich portfeli, ale także otoczenia, problemów z którymi się borykają - uważa Jakub Giermasiński.

Ekspert wskazał na wiodącą rolę technologii i danych. - Firmy coraz więcej inwestują w te obszary, aby jeszcze lepiej rozumieć konsumentów, automatyzować procesy i uzyskać efektywność. Ci, którzy przygotowali się w czasie pandemii, teraz lepiej sobie radzą w obliczu nowych problemów, związanych z inflacją i kryzysem gospodarczym - ocenił.

- Kolejna rzecz to procesy – to normalne, że każda firma chce budować i rozwijać portfolio. Dziś jednak trzeba się sfokusować na dochodowych liniach asortymentowych, bo klienci są pod presją inflacyjną. Na to nakłada się zrównoważony rozwój - biznesy nadal inwestują, ale presja związana z możliwościami finansowymi trochę stopuje te przedsięwzięcia. Inicjatywy ekologiczne znajdują za to wspólny mianownik z działaniami polegającymi na szukaniu oszczędności, np. z ograniczaniem zużycia energii. Ludzie, dane, technologie, konsolidacja i uproszczenie procesów - to najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami - wskazał Jakub Giermasiński.

Jak upraszczać procesy e-commerce?

E-commerce powstał po to, żeby było wygodnie, 24/7, z pełną informacją o produkcie.

- Klient chce mieć łatwo, szybko i tanio. Obserwujemy, że klienci wdrażają upraszczanie procesów. Jeśli mamy np. zbyt dużo metod płatności do wyboru, to klient może być rozproszony, a proces zakupowy ulegać zakłóceniom. Podobnie jest z dostawą: zbyt duża liczba opcji wcale nie jest najbardziej efektywna. Istotna jest także specyfika klienta - konsumenci w różnym wieku inaczej korzystają z e-commerce, różna jest adopcja poszczególnych metod płatności w zależności od rynku. Wygoda i doświadczenie klienta to proces, a nie projekt, który trzeba w trybie ciągłym adaptować do zmieniającego się otoczenia, oczekiwań, technologii - mówił panelista.

Przyszłość handlu? Omnichannel

Niedługo przestaniemy mówić o e-commerce jako e-commerce w tradycyjnym znaczeniu. Kanały offline i online już mocno się ze sobą łączą. Z punktu widzenia technologii - jak chcemy słuchać klienta i reagować na jego potrzeby ofertą - to powinna być wspólna przestrzeń w firmach, niezależnie od tego, które rozwiązanie, formę zakupu, wybierze konsument. Ważna jest synergia technologii backoffocowej w zakresie asortymentu, dopasowania produktu do właściwego kanału sprzedaży, rekomendacji klientów. Natomiast frontowe aplikacje czy doświadczenia klienta będą się zmieniać. Przyszłość to pełen omnikanał - uważa Jakub Giermasiński.