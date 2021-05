Adaptacja do potrzeb Leniwych Zdobywców kluczowa dla e-sklepów

75% kupujących i 57% sprzedawców wierzy, że integralnym elementem procesu transakcji będą oferty spersonalizowanych, natychmiastowych nagród. Leniwy Zdobywca - nowy typ konsumenta nie uznaje granic i jest gotów na wszystko, co najlepsze w asortymencie świata, ale jednocześnie nie toleruje przeszkód. Z tego względu adaptacja do jego potrzeb oraz oczekiwań jest kluczowa dla rozwoju biznesu w latach 20. XXI wieku.

Leniwi Zdobywcy oczekują wręcz, że sprzedawcy będą o nich zabiegać ekstra bonusem. Kupowanie w sieci staje się coraz bardziej podobne do gier video. Klient poświęca czas i pieniądze, aby coś zdobyć – wbić kolejne trofeum, ale również po to, aby na końcu poczuć ekscytację z nowego zakupu. A jeśli stu innych sprzedawców oferuje identyczny przedmiot, tylko ci, którzy najbardziej usatysfakcjonują klienta, osiągną największy sukces. Aby to się jednak udało, sprzedawca musi jednak zaoferować dużo więcej niż tylko sam produkt.



Prowadząc firmę działającą w sieci, warto pamiętać o nagrodach. Prostota i bezpieczeństwo podczas płacenia za towar są istotne, ale bez dodatkowych korzyści dla klienta cała transakcja może łatwo skończyć się na etapie „porzuconego koszyka”. Zatrzymanie klienta i upewnienie się, że wróci do e-sklepu z kolei są dość logicznymi krokami. Moment kupna jest krytyczny – to idealny moment, aby zaoferować Leniwemu Zdobywcy spersonalizowany bonus lub nagrodę, aby kiedyś wrócił i dokonał ponownego zakupu. Nawet coś tak prostego jak e-kupon może być początkiem długotrwałej relacji, która uplasuje sklep online na szczycie osobistej listy preferencji Leniwego Zdobywcy.



Szybkość, bezpieczeństwo, brak przeszkód i stresu to główne filary przyszłości e-commerce - uważają przedstawiciele Zen.com, oferującej programy lojalnościowe.