AdCookie: 6 celów marketingowych ważnych dla każdej firmy handlowej

Punktem wyjścia do rozmowy o działaniach marketingowych powinny być cele biznesowe firmy. Dopiero na podstawie celu biznesowego można zaproponować cel marketingowy, a dalej – odpowiednią taktykę. Jeśli firma chce sprzedawać więcej, będzie to wymagało innych działań, niż kiedy chce podnieść marżowość, cenę produktu lub zwrot z inwestycji w promocje.

W przypadku firm, które nie są nastawione na typowy e-commerce, a raczej na generowanie leadów i zapytań od potencjalnych klientów, te cele i taktyki mogą wyglądać następująco:

W jaki sposób marketing generuje wartość dla firmy?

Skuteczny marketing powinien budować wzrost. Wartość, jaką wnosi do biznesu, może mieć różne formy. Poniżej przykłady:

1. Wpływa na wartość marki (Brand Equity, Brand Awareness)

To działania, dzięki którym marka Twojego produktu będzie lepiej rozpoznawalna, będzie się kojarzyła z konkretnymi cechami czy ceniona wyżej niż produkty konkurencji. Są one bardzo ważne, a wyniki badań CMO Survey 2022 wskazują, że wydatki na brand building w ostatnich 12 miesiącach wzrosły o 11,2%. Działania tego typu pomagają zwiększyć wartość marki, ale też na przykład cenę produktu, jaką gotowy jest zapłacić klient, ale nie są tożsame z marketingiem nastawionym na bezpośredni wzrost sprzedaży.

2. Generuje sprzedaż (Sales)

Marketing pomaga generować sprzedaż na co najmniej kilka sposobów. Może być skupiony wokół zwiększenia liczby klientów – poprzez generowanie ruchu na stronie, ilości zapytań, czy wizyt w placówkach sprzedaży, ale może też być nastawiony na zwiększenie średniego koszyka zakupów. Kampanie performance (zwiększające ruch) zazwyczaj dają szybkie rezultaty, ale nie można zapominać, że prowadzone równolegle działania marketingowe, których wyniki są odsunięte w czasie, również nadają takim kampaniom większy impakt, ponieważ poszerzają zasięg odbiorców zainteresowanych produktem.

3. Pozyskuje klientów (Customer Acquistion)

Działania marketingowe to także tworzenie kampanii, których celem będzie przyciągnięcie nowej grupy klientów lub przejęcie klientów konkurencji. Koszt pozyskania klienta to jedno, a drugie to jego retencja, utrzymanie i powtarzalne zakupy. Dzięki odpowiednio dobranym taktykom możemy zyskać nie tylko pierwsze zamówienia i klientów, ale i ich lojalizować. O tym w kolejnym kroku.

4. Pozwala ustalić (i poprawić) retencję klientów (Customer Retention)

Współczynnik retencji klientów określa, ilu stałych klientów ma firma w danym okresie, ilu z nich powraca i ponawia zakupy. Odpowiednie zarządzanie relacjami z klientami pomaga nie tylko przeanalizować te dane, ale również podjąć działania, dzięki którym np. zwiększy się liczba powracających klientów czy tzw. LTV, customer lifetime value – wartość wszystkich, także przyszłych, zakupów danego klienta.

5. Buduje przywiązanie do marki

Marketing ułatwia tworzenie zaangażowanej społeczności klientów, skupionej wokół danego produktu czy marki, oraz pozyskiwanie tzw. brand evangelist. Są to osoby utożsamiające się z naszym produktem lub firmą i chętnie polecające je w swoim otoczeniu. W dobie social mediów mogą to być także influcencerzy – czasem będą to osoby o dużej liczbie obserwujących, jednak najczęściej to większa grupa osób o mniejszych zasięgach. Trzeba pamiętać o tym, że liczy się niekoniecznie liczba wyświetleń, a więź, moc oddziaływania i relacje między polecającymi, a ich otoczeniem.

6. Pozwala na „wyczyszczenie magazynów”

Nie wszystkie produkty okazują się bestsellerami – część z nich zawsze będzie się sprzedawać wolniej, a handlowcom niezbędna jest przestrzeń na nowości. Marketing to także tworzenie kampanii wyprzedażowych, które pomagają pozbyć się towarów mniej rotujących.

Zanim określisz działania, wyznacz cel

Wobec tego, jak szerokim pojęciem jest marketing i jak wielu celom może służyć, warto przed rozpoczęciem działań poświęcić czas na analizę i odpowiedź na pytanie: co przede wszystkim chcemy osiągnąć? W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że wyniki będą rozczarowaniem.

Często na początku współpracy warto przeprowadzić taki warsztat określający właściwie cele, sposób ich mierzenia i techniki realizacji. Tak, by po kwartale móc ocenić czy udało się je zrealizować.