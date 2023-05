AdTech, MarTech, FinTech, EdTech w służbie sklepom internetowym

AdTech to nazwa technologii reklamowych, które są kluczowym elementem każdej współczesnej kampanii reklamowej. W tym określeniu zamyka się całe spektrum narzędzi służących do zakupu reklam cyfrowych, ich dystrybucji, a także pomiarów dotarcia i skuteczności.

Wśród licznych rozwiązań technologicznych z tego obszaru, w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera reklama natywna. Według danych ekspertów z Future Market Insights oraz Business Research Insights, rynek reklamy natywnej w ubiegłym roku miał wartość 100 miliardów USD, natomiast do końca roku 2032 może ona wzrosnąć aż od 190 do nawet 650 miliardów dolarów .

Obecnie reklama natywna rozwija się w kierunku zwiększenia ochrony prywatności użytkowników. Już wkrótce ochrona danych osobowych może stać się kluczową kwestią, z którą będą się musieli liczyć reklamodawcy. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji, możliwe jest coraz powszechniejsze odejście od targetowania behawioralnego, które bazowało na śledzeniu aktywności użytkowników w Internecie.

– W obecnej rzeczywistości jedynie dotarcie do odbiorcy we właściwym miejscu, czasie i przy odpowiednim nastroju daje gwarancję na jego pozytywną reakcję. Aby działania były skuteczne, cały proces musi odbywać się z pełnym poszanowaniem prywatności. Ocenę zainteresowań użytkownika bez konieczności przechowywania jego danych behawioralnych umożliwia nam dziś sztuczna inteligencja – zwraca uwagę Paweł Mazurek, ekspert w dziedzinie reklamy natywnej i Head Of Takeads w Mitgo.

Czym jest MarTech?

MarTech to określenie zarezerwowane dla technologii marketingowych, zorientowanych na optymalizowanie procesów sprzedażowych oraz osiąganie wcześniej przyjętych celów, a więc realizację strategii marketingowej. To również nazwa różnego rodzaju innowacyjnych narzędzi, umożliwiających zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowej, a także pozwalających na precyzyjne pomiary jej efektywności. Czym więc różni się MarTech od AdTech? Podczas gdy druga z wymienionych sprowadza się do prób wpływania na decyzje kupujących o zakupie, MarTech ma na celu usprawnienie całego procesu prowadzenia kampanii marketingowej.

Oczywiście wybór narzędzi MarTech w dużej mierze zależny będzie od branży, w jakiej działa dana firma. Dzięki tzw. stosom MarTech, wybór ten nie musi ograniczać się do tylko jednej technologii, a dobór optymalnych rozwiązań odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistów. Pomiary z zakresu MarTech pozwalają m.in. potwierdzić tezę o stale wzrastającej skuteczności marketingu afiliacyjnego.

– W 2021 roku na świecie działało już ok 10 tys. firm specjalizujących się w marketingu afiliacyjnym, co oznacza dynamiczny wzrost na poziomie 26%. Rynek tej branży również się rozrasta – szacujemy, że jego wartość zwiększy się z 13 miliardów dolarów w roku 2022 do prawie 16 miliardów dolarów do końca roku 2024. Aż 77% konsumentów opiera się na recenzjach produktów przed ich kupnem, dlatego afiliacja z autorami recenzji (blogerami, youtuberami) to niezwykle skuteczna ścieżka działań marketingowych – wskazuje Anna Datsiuk, która w Polsce kieruje siecią partnerską Admitad..

Do czego służy FinTech?

Z kolei FinTech to nazwa technologii wykorzystywanych w dziedzinie finansów. Uproszczenie procesów dokonywania płatności jest kluczowe dla skuteczności sprzedaży. Badania pokazują, że już sam czas ładowania strony, wydłużony z 1 do 3 sekund zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu współczynnika odrzuceń aż o 32%. Skoro dwie sekundy zwłoki w czasie ładowania strony mogą zaważyć na decyzji 1/3 odwiedzających stronę, można sobie tylko wyobrazić jak ważne jest skrócenie i ułatwienie procesu płatności. Jest ono istotne również dla partnerów afiliacyjnych, którzy do tej pory musieli czekać na wypłacenie pieniędzy nawet dwa miesiące. Obecnie, dzięki najnowszym rozwiązaniom działającym w oparciu o sztuczną inteligencję, wypłata środków może nastąpić już dzień po zakończeniu działań promocyjnych. Algorytm automatycznie szacuje, jaka kwota powinna zostać wypłacona za konkretne działanie na podstawie zgromadzonych przez sieć afiliacyjną danych. Wyjątkowo korzystnie przekłada się to na zaangażowanie wydawców – a co za tym idzie – również skuteczność ich działań promocyjnych.

Wysoką wydajnością odznacza się również wykorzystywanie do działań sprzedażowych serwisów cashback. Ta coraz popularniejsza usługa umożliwia wybieranie środków z konta w sklepie podczas robienia zakupów. Kwota minimalna uprawniająca do dokonania transakcji cashback to zaledwie 1 grosz, jednak statystyki Admitad wskazują, że serwisy cashback w samym tylko listopadowym sezonie wyprzedażowym odpowiadały za 30% wszystkich zakupów w Polsce (20% w perspektywie światowej).

– Dostawcy rozwiązań z obszaru FinTech wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dbając o ich wygodę. Korzystanie z usługi cashback jest jednak nie tylko wygodne (bo możliwe podczas dokonywania rutynowych, codziennych zakupów), ale też opłacalne. Konsument nie ponosi w takim przypadku kosztów prowizji, która nadal często jest pobierana podczas wypłat z bankomatów – ocenia Mateusz Łukianiuk, Country Manager Mitgo w Polsce.

EdTech - narzędzie w procesie edukacyjnym

W określeniu EdTech zawierają się różnorodne narzędzia ułatwiające procesy edukacyjne i metody pedagogiczne, zmierzające do zwiększenia efektywności nauczania. Co ważne, innowacje EdTech nie koncentrują się wyłącznie na szkołach czy uczelniach, ale umożliwiają komfortowe zdobywanie wiedzy poprzez rozwój i promocję oprogramowania ułatwiającego naukę indywidualną (również w domu czy biurze). EdTech już dawno wykroczył również poza e-learning. Obecnie ta gałąź e-commerce oferuje także chociażby usługę, pozwalającą studentom na wyszukiwanie i udział w międzynarodowych programach stypendialnych. Coraz powszechniejsza jest bowiem świadomość, że skuteczne nauczanie to takie, które przynosi radość i satysfakcję, a może nawet rozrywkę.

- Rozwiązania do nauki online umożliwiają uczenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji osobom z dowolnego miejsca na świecie, eliminując bariery geograficzne i konieczność ponoszenia opłat za podróże czy mieszkanie. Przy wyborze jednego z nich znaczenie będzie miał oferowany format nauki: czy będzie to kurs w pełnym czy częściowym wymiarze godzin, czy będzie wymagał obecności w określonym dniu i godzinie, czy też uczestnicy będą mogli z niego korzystać w dowolnym czasie. Rozwiązanie, które pogodzi te różne potrzeby osób uczących się, będzie miało przewagę konkurencyjną nad pozostałymi - tłumaczy Irina Golotova, która w Mitgo odpowiada za rozwój rozwiązania Univibes.

Branża wymaga szybkiego reagowania

Obecnie również na rynek polski wkracza coraz więcej firm, specjalizujących się w branży e-commerce. Dostrzegają one rosnący potencjał tego sektora i fakt, że jest on przyszłością handlu oraz jego ratunkiem w dobie kryzysu. Jedną z takich firm jest Mitgo – spółka skupia nie tylko wszystkie wyżej wymienione obszary i technologie, ale również działa jako inkubator startupów. Współczesne wyzwania gospodarki, narażonej na liczne kryzysy, wymagają bowiem błyskawicznego reagowania na bieżące potrzeby. Obiecujące nowe firmy i technologie muszą zatem pozyskać odpowiednie wsparcie, aby mogły sprostać stale zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom konsumentów.

Dzięki takiemu zaangażowaniu wyniki sprzedażowe 4Q22 pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Negatywne skutki pandemii oraz kryzysu gospodarczego i energetycznego są ograniczane właśnie dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym. Dane Admitad z sezonu wyprzedażowego jasno wskazują bowiem, że Polacy, mimo inflacji, równie chętnie korzystali z możliwości zakupów okazyjnych, co rok wcześniej. Podczas ubiegłorocznego Black Week wartość transakcji wzrosła aż o 55 proc. w porównaniu do zwykłego okresu sprzedażowego, co pokazuje, że gospodarcze trudności nie podkopały aktywności konsumentów. Dowodzi to również, że wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi sprawi, że rynek e-handlu może obronić się przed destrukcyjnymi skutkami wydarzeń o zasięgu globalnym. Krótko mówiąc, konsumenci nadal chętnie będą kupować, jeśli tylko przedstawi się im odpowiednią ofertę, dlatego tak ważne dla sprzedawców są nowoczesne metody regulacji i pomiarów wyników.