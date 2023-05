Adyen: polski handel detaliczny traci 40 mld zł przez złą strategię

77 proc. konsumentów oczekuje dziś od swoich ulubionych sklepów szytych na miarę rabatów.

Co czwarta firma nie nagradza lojalności klientów, a połowa kupujących porzuca internetowy koszyk, jeśli nie może zapłacić tak, jak chce.

W badaniu przeprowadzonym w pierwszym kwartale tego roku skupiono się na poznaniu aktualnych potrzeb klientów w Polsce i na tym, czy firmy handlowe są w stanie na nie odpowiedzieć.

Najważniejszą wartość w świecie handlu stanowi dziś personalizacja usług, za którą opowiada się aż ¾ konsumentów. Co czwarta firma zaczęła się dlatego zastanawiać, jak dostosować doświadczenie zakupowe do klientów, zarówno w sklepach fizycznych, jak i cyfrowych. Ponad połowa przedsiębiorców (58 proc.) przyznaje jednak, że zadanie to jest dziś wyjątkowo złożone, ponieważ potrzeby kupujących trudniej skategoryzować. Każdy klient odwiedzający sklep chce, by jego doświadczenie było na swój sposób wyjątkowe.

Co ważne, ponad ¼ firm w Polsce nie oferuje aktualnie programów lojalnościowych. Nie posiada też żadnego systemu nagradzania klientów za ich zaufanie. Dlaczego? Aż 28 proc. właścicieli sieci handlowych nie posiada danych, które pomogłyby im podjąć decyzje dotyczące tych obszarów.

Spersonalizowany, czyli jaki?

Choć 30 proc. klientów zwraca uwagę, że możliwość rozmowy z pracownikami sklepów jest nadal istotna, zdecydowana większość swoje oczekiwania kieruje w stronę rozwiązań technologicznych. To w tym aspekcie polscy konsumenci wyróżniają się na tle Europy. Prawie połowa, bo aż 46 proc. przyznaje, że ich chęć do robienia zakupów zwiększyłaby np. aplikacja mobilna, która dobrze wygląda i jest łatwa w użyciu. Ponadto, współczynnik badanych, którzy chętnie korzystają z samodzielnej opcji kończenia zakupów, wzrósł od zeszłego roku o 8 punktów procentowych – zaliczają się do tego np. samoobsługowe kasy – opcja, z której chętnie korzysta 68 proc. klientów (globalna średnia to 41 proc.).

Co więcej, dla ¼ respondentów dodatkową zachętą do robienia zakupów są technologie zbliżeniowe ograniczające kontakt międzyludzki. Mimo że oddalamy się od czasów pandemii, w których miały one największe znaczenie, współczynnik opowiadających się za nimi osób wzrósł od zeszłego roku z 17 do 25 procent. Aplikacje mobilne cieszą się zainteresowaniem i w tym przypadku – 1 na 3 klientów chciałby sfinalizować zakupy na żywo za pomocą markowej aplikacji. Co ciekawe, mówiąc o samej płatności, 78 proc. klientów nadal preferuje użycie karty płatniczej zamiast wirtualnego portfela (11 proc.). Jeśli zaś chodzi o finalizację zakupów w internecie, polscy konsumenci mają sprecyzowane preferencje – ponad połowa porzuca wirtualny koszyk, jeśli nie może zapłacić za zakupy w ulubiony sposób.

Miejsce ma znaczenie

Gdzie szukamy konkretnych kategorii produktów? Okazuje się, że Polacy nadal najchętniej na żywo robią zakupy spożywcze, kupują meble oraz rośliny i akcesoria ogrodnicze – jak przyznało kolejno 85, 64 i 61 proc. badanych. Wirtualnie najczęściej planujemy wakacje i rozrywkę (72 proc.) oraz kupujemy akcesoria technologiczne (56 proc.). W przypadku ubrań oba światy przenikają się praktycznie po równo (stacjonarnie zakupów w tym sektorze dokonuje 51 proc. konsumentów).

Dane wskazują, że zmieniające się zachowania konsumentów ciągle napędzają potrzebę innowacji i elastyczności, a polskie firmy powinny jeszcze bardziej skoncentrować się na digitalizacji i omnikanałowości. Wyniki badania pokazują, że już 50 proc. przedsiębiorstw zainwestowało w obszar Unified Commerce, a kolejne 36 proc. ma plany rozpoczęcia inwestycji w tym zakresie.

- Odpowiednia i dobrze prowadzona strategia rozwoju biznesu musi być ściśle związana z analizą zachowania klientów we wszystkich kanałach ich kontaktu z marką. Wyniki badania jasno wskazują, że należy uważnie obserwować to, jak zachowują się konsumenci i analizować dane płynące z ich zakupów, ponieważ nic nie wytłumaczy ich wyborów w lepszy sposób – komentuje Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Według danych CEBR, firmy w Polsce, które w 2022 roku korzystały z Unified Commerce, odnotowały wzrost o 11 punktów procentowych większy niż te, które nie stosowały tej strategii (średnia globalna wynosi 8 punktów procentowych). Obszar ten wciąż skrywa wiele niewykorzystanego potencjału. Całościowy wzrost obrotów sektora detalicznego po wdrożeniu Unified Commerce przez firmy, które jeszcze nie stosują tej strategii, szacowany jest na niemal 40 mld zł. Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa na świecie zaczęły dlatego postrzegać płatności jako strategiczny czynnik wpływający na poprawę doświadczeń konsumentów i z dużym powodzeniem wprowadziły nowe, zwiększające przychody rozwiązania.

O badaniu

Badanie przeprowadzono między 03.02 – 01.03.2023 wraz z Censuswide na grupie 36 tysięcy konsumentów, 12 328 przedsiębiorstw handlowych, z Wielkiej Brytanii, Singapuru, Hong Kongu, Japonii, Australii, ZEA, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Polski, Belgii, Holandii, Brazylii, Norwegii, Danii, Szwecji, USA, Kanady, Malezji, Meksyku, Irlandii i Indii (co najmniej 500 respondentów biznesowych w każdym kraju). W Polsce badanie Adyen Retail Report 2023 przeprowadzono na grupie 500 osób zarządzających spółkami handlowymi oraz na 1000 konsumentów.

O Adyen

Adyen to nowoczesna platforma technologii finansowych wybierana przez rynkowych liderów. Dzięki kompleksowym usługom płatniczym, analityce opartej na danych oraz produktom finansowym oferowanym w ramach jednego globalnego rozwiązania, Adyen pomaga firmom szybciej osiągać założone cele. Posiadając biura na całym świecie, Adyen współpracuje z takimi firmami jak Facebook, Uber, H&M, eBay i Microsoft.