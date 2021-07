Agnieszka Dawicka na pokładzie Nethansy. Firma szuka specjalistów IT

Do zespołu Nethansy dołączyła Agnieszka Dawicka; fot. materiały prasowe

Do zespołu Nethansy dołączyła Agnieszka Dawicka, która będzie odpowiedzialna m.in. za rekrutacje specjalistów do działu IT. Wysokiej klasy specjaliści będą pracować m.in nad rozwojem systemu Clipperon, który wykorzystując rozwiązania sztucznej inteligencji, pomaga prowadzić sprzedaż na Amazonie.

Nethansa to zespół ekspertów zajmujący się kompleksowym wsparciem sprzedaży na Amazon.

– Nieustannie powiększamy nasz zespół. Przykładamy najwyższą wagę do tego, żeby nasi klienci obsługiwani byli przez najlepszych specjalistów na rynku. Jednocześnie chcemy naszym pracownikom zapewnić jak największy komfort pracy, przyjazną atmosferę i dobre zarobki. W myśl zasady, że najlepszy pracodawca przyciąga najlepszych specjalistów – mówi Aleksandra Szarmach, Chief Marketing & Sales Officer i dodaje: – Dlatego nie mamy wątpliwości, że Agnieszka Dawicka wzmocni nasz zespół swoją wiedzą, doświadczeniem i ogromną pasją.

Agnieszka Dawicka rozpoczęła pracę w Nethansie jako Head of People&Culture. Dawicka już od kilkunastu lat zajmuje procesami rekrutacyjnymi i rozwojowymi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W Ergo Technology & Services (dawniej - Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.) zajmowała stanowisko Starszej HR Business Partner. Tuż przed rozpoczęciem pracy w Nethansie odpowiadała za merytoryczne wsparcie managerów wyspecjalizowanych jednostek biznesowych w procesach z zakresu HR.

– W życiu zawodowym i osobistym bliska jest mi idea Learning Agility łącząca otwarte podejście do ludzi i zmian z wysoką skutecznością i innowacyjnością w realizacji zadań. Lata doświadczeń w firmie IT, która przeszła kilka znaczących transformacji, nauczyły mnie jak łączyć oczekiwania i potrzeby biznesu z potrzebami pracowników na tle szybko zmieniającej się rzeczywistości – mówi o sobie Dawicka.

W Nethansie Agnieszka Dawicka odpowiedzialna będzie m.in. za wsparcie managerów w rozwijaniu ich zespołów oraz kolejne plany rozwojowe firmy w zakresie HR. Zespół Nethansy nieustannie się powiększa. W czerwcu 2021 roku nad projektami firmy pracowało już ok. 60 osób. Zarządzający spółką przewidują, że do końca roku liczba nowych pracowników wciąż będzie rosnąć i na koniec roku liczba pracowników przekroczy 80 (wzrost o 100% w porównaniu ze styczniem 2020).

– Wychodzimy naprzeciw dynamicznie rozwijającemu się e-handlowi. Tworzymy rozwiązania, które pomagają wejść na globalny rynek reprezentowany przez Amazon, sprzedawać na nim więcej produktów i przynosić większe zyski. Choćby poprzez nasz autorski system Clipperon, który od lat wykorzystujemy wewnętrznie, a już niedługo planujemy udostępnić go innym podmiotom w modelu SaaS. Obecnie trwają intensywne prace nad jego rozwojem, a w szczególności nad poszerzeniem możliwości sztucznej inteligencji, w którą jest on wyposażony. Dlatego skupiamy się obecnie na rekrutacji specjalistów IT, aby jak najszybciej rozpocząć również batalię o klienta na zagranicznych rynkach – tłumaczy Aleksandra Szarmach.