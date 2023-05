AI zagrożeniem dla ludzkości? Hinton, Musk czy Wozniak ostrzegają

Na początku maja podano informację, że Geoffrey Hinton, naukowiec nazywany często "ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji" odszedł z pracy w Google'u, by ostrzegać przed zagrożeniami związanymi z AI. - Myślałem, że AI stanie się bardziej inteligentna niż ludzie za 30-50 lat lub później; oczywiście teraz już tak nie sądzę - powiedział Hinton w wywiadzie dla "New York Timesa".

- Przyszłe wersje AI mogą być ostatecznie zagrożeniem dla ludzkości, ponieważ analizują ogromne ilości danych i często uczą się zupełnie nieoczekiwanego zachowania - podkreśla Hinton.

Te słowa rozpaliły dyskusje o zagrożeniach płynących ze strony AI. Ciemne strony tego wyścigu dostrzega coraz więcej ludzi nauki i biznesu.

Pod koniec marca 2023 r. na stronie futureoflife.org opublikowano list otwarty z podpisami setek największych nazwisk w branży technologicznej. List nawołuje do wstrzymania prac nad sztuczną inteligencją. Autorzy ostrzegają, że AI może stanowić głęboką zmianę w historii życia na Ziemi.

Steve Wozniak i Elon Musk dostrzegają niebezpieczeństwo AI

List otwarty podpisały takie osobistości jak m.in. Yoshua Bengio, założyciel i dyrektor naukowy Mila, zdobywca nagrody Turinga i profesor na Uniwersytecie w Montrealu; Stuart Russell, Berkeley, profesor informatyki, dyrektor Centrum Systemów Inteligentnych i współautor podręcznika „Sztuczna inteligencja: nowoczesne podejście”; Elon Musk, CEO of SpaceX, Tesla & Twitter; Steve Wozniak, Co-founder, Apple czy Emad Mostaque, CEO, Stability AI. Obecnie petycję podpisało 27565 osób.

AI zmieni życie na Ziemi?

Co możemy przeczytać w liście otwartym? Autorzy piszą m.in, że systemy AI o inteligencji konkurencyjnej wobec człowieka mogą stanowić poważne zagrożenie dla społeczeństwa i ludzkości, co potwierdziły czołowe laboratoria AI i wiele innych badań. Jak stwierdzono w Asilomar AI Principles, zaawansowana AI może stanowić głęboką zmianę w historii życia na Ziemi i powinna być planowana i zarządzana z odpowiednią troską i środkami.

Rządy powinny zainterweniować w sprawie AI

- Wzywamy wszystkie laboratoria AI do natychmiastowego wstrzymania na co najmniej 6 miesięcy szkolenia systemów AI potężniejszych niż GPT-4. Ta przerwa powinna być możliwa do zweryfikowania oraz obejmować wszystkie kluczowe podmioty. Jeśli taka przerwa nie może zostać szybko uchwalona, ​​rządy powinny wkroczyć i wprowadzić moratorium - podano w liście.

- Laboratoria sztucznej inteligencji i niezależni eksperci powinni wykorzystać tę przerwę, aby wspólnie opracować i wdrożyć zestaw wspólnych protokołów bezpieczeństwa dla zaawansowanego projektowania i rozwoju sztucznej inteligencji. Protokoły te powinny gwarantować ponad wszelką wątpliwość, że systemy, które się do nich stosują, są bezpieczne. Nie oznacza to ogólnie przerwy w rozwoju sztucznej inteligencji, a jedynie wycofanie się z niebezpiecznego wyścigu do coraz większych, nieprzewidywalnych modeli czarnej skrzynki z pojawiającymi się możliwościami - czytamy.

AI konkurencyjny dla człowieka. Na co pozwolimy maszynom?

Na jakie zagrożenia wskazują badacze? Piszą m.in.: "Współczesne systemy AI stają się obecnie konkurencyjne dla człowieka w zadaniach ogólnych i musimy zadać sobie pytanie: Czy powinniśmy pozwolić maszynom zalać nasze kanały informacyjne propagandą i nieprawdą? Czy powinniśmy zautomatyzować wszystkie zawody, w tym te dające satysfakcję? Czy powinniśmy rozwijać nie-ludzkie umysły, które w końcu mogą nas przewyższyć, przechytrzyć, zdezaktualizować i zastąpić? Czy powinniśmy ryzykować utratę kontroli nad naszą cywilizacją? Takich decyzji nie wolno delegować niewybieralnym liderom technologicznym. Potężne systemy AI powinny być rozwijane tylko wtedy, gdy mamy pewność, że ich efekty będą pozytywne, a ryzyko możliwe do opanowania. Ta pewność musi być dobrze uzasadniona i wzrastać wraz z wielkością potencjalnych efektów systemu."

"Społeczeństwo wstrzymało się od innych technologii o potencjalnie katastrofalnych skutkach dla społeczeństwa." - dodano.