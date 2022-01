Akcje InPost wciąż dołują

Operator logistyczny InPost na giełdzie w Amsterdamie zadebiutował pod koniec stycznia ub.r., w ofercie pierwotnej jego akcje sprzedawano po 16 euro. Inwestorzy kupili 40 proc. walorów za łącznie 2,8 mld euro. Zaraz po debiucie kurs akcji InPostu urósł do 19 euro, a w połowie lutego na krótko przekroczył 20 euro. Potem przez 9 miesięcy utrzymywał się w przedziale 13-18 euro.

To już jednak odległa przeszłość. W ostatnich dniach akcje InPostu osiągnęły kolejny rekordowo niski poziom. W zeszły piątek staniały o 14 proc. - z 10,07 do 8,67 euro. W poniedziałek i wtorek kurs na zamknięciu sesji wynosił 8,24-8,25 euro, w środę wzrósł do 8,34 euro.

Na kolejną interwencję jako akcjonariusz zdecydował się Rafał Brzoska. Poprzez swój wehikuł inwestycyjny A&R Investments kupił w poniedziałek trzy pakiety akcji InPostu: 100 tys. walorów po 8,65 euro, 50 tys. po 8,83 euro i 75 tys. po 8,78 euro.

Więcej w serwisie wirtualnemedia.pl