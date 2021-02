Aldi wejdzie w e-commerce?

Aldi Süd kładzie podwaliny pod sprzedaż online, fot. Shutterstock

Aldi Süd pracuje nad globalnie jednolitym i zorientowanym na przyszłość systemem IT. Dyskonter reorganizuje wszystkie kluczowe procesy biznesowe i kładzie podwaliny pod sprzedaż online.

Aldi Süd ma około 10 000 sklepów w 20 krajach i stopniowo wdraża globalnie ustandaryzowany system informatyczny w swojej sieci sklepów. Oczekuje się, że cyfryzacja pociągnie za sobą inwestycje w wysokości około 1,5 miliarda euro.

Według Lebensmittel Zeitung, operacja ta ma stworzyć podstawy do wejścia w sprzedaż e-commerce. Aldi Süd zapowiedział, że pracuje nad „odpowiednimi i rynkowymi rozwiązaniami dla wszystkich krajów grupy, aby elastycznie spełniać wymagania omnichannel”.

Przeczytaj także: Modivo wchodzi na ukraiński rynek

Do tej pory kierownictwo Aldi zawsze zwlekało, jeśli chodzi o handel elektroniczny. Głównym argumentem było to, że dostarczanie artykułów spożywczych byłoby nierentowne. W międzyczasie w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, wielu detalistów uruchomiło dostawy za pośrednictwem firm zewnętrznych, takich jak Deliveroo i Instacart. Może to oznaczać, że Aldi ponownie rozważa swoje stanowisko w sprawie zakupów spożywczych online.

Aldi może również uruchomić aplikację lojalnościową, aby konkurować z Lidl Plus, odnoszącą sukcesy aplikacją swojego największego rywala.