Alfred Bujara: Podatek handlowy powinien obejmować również e-handel

Alfred Bujara, Fot. PTWP

E-handel to obecnie ok. 10 proc. całej sprzedaży detalicznej w naszym kraju. Nie widzę żadnego powodu, dla którego ten segment miałby być wyłączony z podatku handlowego –uważa Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

16 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza unijnego prawa w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej w tej sprawie i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu UE (organ sądowy TSUE) z maja 2019 roku.

Zdaniem Alfreda Bujary, szefa handlowej Solidarności, wadą podatku w obecnym kształcie jest to, że nie obejmuje on handlu w internecie. - E-handel to obecnie ok. 10 proc. całej sprzedaży detalicznej w naszym kraju. W czasie pandemii wielkie sieci rozbudowały swoje kanały handlu w sieci. Nie widzę żadnego powodu, dla którego ten segment miałby być wyłączony z podatku handlowego – mówi Alfred Bujara.

Według szefa związkowców konkurencja cenowa pomiędzy wielkimi sieciami jest tak ostra, że raczej nie zdecydują się one na podniesienie cen. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że znów będą one szukać oszczędności na pracownikach.

Przypomnijmy, podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatek handlowy płacić będą sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu ponad 17 mln zł przychodu ze sprzedaży detalicznej. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.