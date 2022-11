Algorytmiczny asystent, wirtualne przymierzalnie. Co jeszcze planuje Zalando?

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Zalando jest w Polsce już ponad 10 lat i przez cały ten czas obserwowaliśmy stały wzrost popularności e-commerce na rynku. Polacy świetnie adaptują innowacje, więc e-handel stał się dla nich czymś naturalnym. Widzimy, że ten trend jest coraz lepiej adaptowany przez wszystkie pokolenia. Pandemia przyspieszyła procesy występujące już wcześniej, a osoby, które zaczęły korzystać z zakupów online, uznały je za bardzo wygodne i nadal z nich korzystają. Ten trend obserwujemy właściwie na wszystkich rynkach, na których obecne jest Zalando: właśnie, po raz pierwszy, przekroczyliśmy próg 50 milionów aktywnych klientów. Jako przykład: w 2021 roku do Zalando dołączyło prawie 10 mln aktywnych klientów, którzy korzystali z plat­for­my częściej niż kiedykolwiek wcześniej (5,2 średniej liczby zamówień na jednego aktyw­nego klienta).

Jeśli weźmiemy pod uwagę klientów e-commerce, to oni również zmienili się na przestrzeni lat. Widzimy tu dwa główne obszary. Pierwszy to oczekiwanie, by doświadczenie zakupowe było jak najwygodniejsze i jak najbardziej spersonalizowane. Drugi to wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju – obecnie jeden na czterech klientów Zalando, przy podejmowaniu decyzji o zakupie, bierze pod uwagę wpływ na środowisko.

Wyzwania dla polskiego e-commerce

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Obecna sytuacja makroekonomiczna wraz z rosnącą inflacją są jednymi z najważniejszych i najtrudniejszych czynników mających wpływ na cały świat, łącznie z branżą fashion. Spadek nastrojów konsumenckich i związany z tym ograniczony popyt, za którym idzie jeszcze większa ostrożność w podejmowaniu decyzji zakupowych, to jedne z głównych wyzwań, przed którymi w tej chwili stoją wszyscy gracze w tym sektorze – zarówno tradycyjne sklepy i detaliści, jak i internetowe platformy modowe.

Dla naszej branży – mody, jej wpływ na środowisko jest największym wyzwaniem, przed którym stoi sektor. Stało się jasne, że bez zrównoważonego rozwoju nie ma przyszłości. Jako wiodący gracz jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, ale także możliwości wprowadzania prawdziwych, pozytywnych zmian, idących w kierunku produktów i doświadczeń związanych z cyrkularnością. Aby wspierać branżowe rozwiązania systemowe, współpracujemy zarówno z ekspertami, jak i z naszymi partnerami, aby testować i skalować cyrkularne usługi i rozwiązania. Dzięki naszej platformie edukacyjnej wraz z partnerami branżowymi wspieramy marki w wyznaczaniu celów klimatycznych opartych na nauce.

Naszą ambicją jest bardziej wszechstronne wykorzystanie danych w całym łańcuchu dostaw i produkcji.

Wiemy, że nasi klienci coraz częściej dokonują zakupów w oparciu o swoje wartości, ale mają trudności z przełożeniem swoich priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju na decyzje zakupowe związane z modą. Dzięki naszemu raportowi na temat luk pomiędzy postawami a zachowaniem konsumentów dowiedzieliśmy się, że pomimo rosnącej świadomości, co drugi konsument nie jest pewny tego, co oznacza zrównoważony rozwój w kontekście mody. Dlatego na ponad 182 000 produktach wdrożyliśmy tzw. atrybuty zrównoważonego rozwoju – ikony, które pomagają klientom kupować bardziej zrównoważoną modę.

Jakie technologie są wykorzystywane przez Pana firmę do rozwoju branży e-commerce?

Oferujemy ponad 1,8 mln produktów od tysięcy marek i partnerów. Aby pomóc klientom w ich przeglądaniu, wykorzystujemy technologie, takie jak na przykład uczenie maszynowe (Machine Learning). Nasz Algorytmiczny Asystent Mody (Algorithmic Fashion Companion – AFC) pozwala klientom odkrywać nowe, ciekawe produkty, których mogliby nie znaleźć w inny sposób, a także inspiruje ich poprzez nowe kombinacje kolorów i stylów, o których mogliby wcześniej nie pomyśleć. Za pomocą rozwiązania Size Advise, Zalando pomaga znaleźć idealny rozmiar w oparciu o historię zakupów i zwrotów klientów, ich preferencji dotyczących rozmiaru i dopasowania oraz dane zbierane w ramach testów produktów na realnych modelach. W przypadku produktów, przy których oferowane są porady dotyczące rozmiaru, zwroty są o 10% niższe, w porównaniu z tymi, przy których ich nie ma.

To jednak nie wszystko – w najbliższych miesiącach planujemy wprowadzić funkcję pomiaru ciała: wystarczą tylko dwa odpowiednio wykonane zdjęcia, aby klient otrzymał poradę dotyczącą rozmiaru opartą o jego własne wymiary. Zalando będzie pierwszym graczem z branży, który zaoferuje takie rozwiązanie swoim klientom. Naszą ambicją jest, aby w przyszłości stworzyć wirtualną przymierzalnię, w której użytkownicy będą mogli zobaczyć, jak poszczególne ubrania prezentują się na wirtualnych, odzwierciedlających ich sylwetki, awatarach.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych jak Wasza?

Oczywiście, że nadal jest miejsce dla nowych firm i marek na rynku e-commerce, a Zalando, z Partner Program i Connected Retail, jest w stanie pomóc im się przebić. Dzięki Connected Retail sklepy stacjonarne mogą połączyć wybrany asortyment z Zalando, podczas gdy Partner Program pozwala na bezpośrednią integrację zasobów z naszą platformą. W obu przypadkach sprzedawca ma pełną kontrolę nad asortymentem, ceną i liczbą wyświetlanych produktów. Co jeszcze ważniejsze, w ten sposób osiągamy nasze założenia strategii win-win-win. Sprzedawcy wygrywają dzięki dostępowi do ponad 50 milionów klientów w 25 krajach Europy, kupujący mogą wybierać spośród 6500 marek, podczas gdy Zalando pogłębia relację z partnerami, którzy nam zaufali.

Wraz z Partner Program proponujemy dodatkowe usługi z Zalando Logistic Solutions: na przykład poprzez Zalando Fulfillment Solutions (ZFS) oferujemy dostęp do infrastruktury logistycznej Zalando. Partnerzy korzystają z naszego, dostosowanego do mody i lifestyle'u, doświadczenia w zakre­sie realizacji zamówień, jako że Zalando może przejąć za partnerów obsługę zamówień B2C – od przyjęcia zamówienia do przetwarzania zwro­tów. Dodatkowo, chciałbym wspomnieć o usłudze Zalando Marketing Services (ZMS), dzięki której zapewniamy partnerom wysokoefektywne działania marketingowe.

Przyszłość polskiego e-commerce

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Granice pomiędzy kupowaniem online a tradycyjnymi zakupami coraz bardziej się zacierają. W mojej opinii będzie to dominujący trend w najbliższej przyszłości. W Zalando mocno wierzymy w połączenie obu tych światów na naszej platformie. Dlatego też wprowadziliśmy Connected Retail. W ten sposób połączyliśmy już z naszą platformą ponad 7300 sklepów na 13 rynkach. Od momentu uruchomienia tego programu w Polsce w lipcu 2021 roku, nasza sieć sklepów szybko rosła, dzięki czemu w tej chwili nasz kraj jest jednym z największych międzynarodowych rynków dla Connected Retail.

Trendy są też bezpośrednio związane z tym, czego nasi klienci oczekują i czego potrzebują. Z jednej strony szukają oni łatwego dostępu do jak najszerszego asortymentu, przy jak najwyższym poziomie doświadczenia zakupowego i obsługi klienta. Tak więc dążenie do tego, by zakupy online były tak przyjazne, jak to tylko możliwe, jest jednym z najważniejszych trendów i jednocześnie wyzwań dla rynku. Z drugiej strony, klienci stają się coraz bardziej wymagający w kwestii zrównoważonego rozwoju.

Co jest najistotniejsze w budowaniu marki w sieci?

Pierwszym krokiem jest zawsze zrozumienie swoich klientów. Jeśli planuje się ekspansję międzynarodową i wejście na inne rynki, kluczem do sukcesu staje się poznanie i zrozumienie cech charakterystycznych dla danego regionu. Nawet w Europie każdy kraj jest inny. Na przykład biorąc pod uwagę dostawy, polscy klienci preferują paczkomaty, podczas gdy np. Słoweńcy czy Chorwaci wolą dostawy do domu. Dlatego w Zalando wierzymy w budowanie lokalnych zespołów, które znają swoje rynki i ściśle współpracują z lokalnymi partnerami, aby zapewnić klientom takie doświadczenie zakupowe, jakiego oczekują, czyli dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Również sposób, w jaki marki inspirują swoich klientów, powinien mieć regionalny akcent. Na przykład Zalando, na poziomie lokalnym, współpracuje z tzw. Style Creators, którzy wybierają swoje ulubione ubrania i dodatki na Zalando, stylizują je i tworzą wokół nich treści. Po drugie – wygoda.

Łatwość dokonywania zakupów online jest, i będzie w coraz większym stopniu, kluczowym wyróżnikiem dla odnoszących sukcesy firm działających w sieci.

A na koniec rzecz kluczowa – asortyment. To, aby odzwierciedlał on lokalne preferencje jest tak samo ważne jak rozmiarówka i różnorodność. Na przykład w Polsce przystępne cenowo marki premium i tzw. hot-dropy (np. limitowane edycje sneakersów) są bardziej popularne niż, dajmy na to, w Niemczech. Znajomość lokalnego rynku i preferencji konsumentów musi znaleźć odzwierciedlenie w ofercie, bo kluczem do sukcesu jest dostarczenie klientom dokładnie tego, czego szukają.



Gdzie Zalando upatruje oszczędności w obecnych czasach kryzysu?

Nasz model biznesowy jest silny i nadal widzimy ogromny potencjał i niewykorzystane jeszcze możliwości dla Zalando.

Po pierwsze, nasza wizja, aby stać się europejskim Starting Point for Fashion, czyli pierwszym miejscem, do którego kierują się klienci myśląc modzie, pozostaje niezmienna. Skupiamy się na naszej strategii i kontynuujemy selektywne inwestycje w całej naszej działalności, aby zapewnić sobie długoterminowy wzrost. Jednocześnie podjęliśmy skuteczne kroki w celu zwiększenia rentowności. Wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia zachęciło klientów do zwiększenia wartości koszyka. W trzecim kwartale br. podjęliśmy kolejne kroki na rzecz efektywności działań marketingowych, redukując w tym roku koszty o prawie 100 milionów. Firma wprowadziła również działania w zakresie zwiększenia wydajności swojej europejskiej sieci logistycznej.