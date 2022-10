Algorytmy AI pomogą tworzyć opisy produktowe w sklepach online

Co robi AI w opisach produktów?

Zadaniem, jakie powierzono AI jest generowanie automatycznie opisów produktów oraz tłumaczeń. Algorytm AI zdejmuje z redaktora uciążliwe czynności związane z edycją treści, potrafi wypunktować ważne sentencje z dłuższego tekstu czy też odwrotnie - zmienić obszerny opis w czytelne podpunkty. Dodatkowo sztuczna inteligencja jest efektywniejsza w dopasowywaniu poprawnych form gramatycznych oraz stylistycznych. Wewnętrzne testy wskazują, że średni czas wypełnienia treściami karty jednego produktu bez użycia AI wynosi średnio między 45 a 90 minut, podczas gdy z użyciem AI to samo zadanie trwa kilkanaście sekund.

Według przedstawicieli Ergonode, AI może zwiększyć konkurencyjność samej ich platformy, bo sprawia, że poza sklepami internetowymi, po oprogramowanie sięgnąć może inny typ biznesu - agencje e-commerce, świadczące usługi m.in. w zakresie tłumaczeń stron produktowych.

Kto w Europie sięga po PIM?

W Polsce dotychczas na współpracę z Ergonode zdecydowały się m.in. Komfort (branża podłóg i wystroju wnętrz), browar Pinta (producent piwa kraftowego) czy Omnires (producent armatury). W Europie to m.in. szwedzka grupa Euroflorist (sieć kwiaciarni), duński Dilling (producent organicznej odzieży) czy holenderskie Out at Home (dystrybutor artykułów ogrodowych). W całej Europie z rozwiązania oferowanego przez krakowską spółkę Ergonode korzysta już ponad kilkadziesiąt platform e-commerce o transgranicznych ambicjach, m.in. w Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii czy Szwecji.

Funkcjonalnością AI zainteresowanych jest wielu przedstawicieli branży e-commerce, z rozmaitych sektorów. Na przełomie roku ‘22 i ‘23 zapowiadana jest seria wdrożeń wśród kolejnych liderów całego szeregu kategorii handlowych.

Ergonode - co to za firma

Ergonode to startup technologiczny, rozwijający autorskie typu klasy PIM (product information management). Obsługuje klientów w Szwecji, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i Polsce. Firma pod koniec 2021 roku pozyskała inwestora, którym jest twórca eobuwie.pl, Marcin Grzymkowski. Dzięki współpracy startup został dokapitalizowany kwotą 5 mln zł. Firma pracuje nad nowymi funkcjonalnościami opartymi o rozwiązania sztucznej inteligencji, pozwalającymi zwiększyć efektywność tworzenia treści w wielu językach.