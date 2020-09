Alibaba na EEC2020: Polscy konsumenci są podobni do azjatyckich

Łukasz Dwulit, Head of Global Expansion, Central Europe and Israel, Alibaba Group

- Wielu sprzedawców myśli dziś o tym, żeby podbijać zagraniczne rynki dzięki platformom e-commerce. Alibaba z kolei myśli o Polsce jako bardzo atrakcyjnym rynku. Dla Azji polski rynek jest "złoty", ciągle na fali wzrostowej, z olbrzymim potencjałem. Azjaci widzą nad Wisłą duży wzrost siły zakupowej oraz otwarcie konsumentów na nowości - mówił Łukasz Dwulit, Head of Global Expansion, Central Europe and Israel, Alibaba Group podczas debaty "Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce", która odbyła się w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days.

Co jest ważne dla konsumentów w Polsce? - Cena, jakość produktu, a także fakt, że danego towaru nie ma jeszcze w Polsce, jest więc nisza do wypełnienia. Polacy coraz śmielej kupują na zagranicznych platformach, rośnie sprzedaż transgraniczna. Polski klient jest podobny do azjatyckiego. To przejawia się w dużej wrażliwości na cenę, upodobaniu do targowania się, szukania okazji. Jesteśmy podobni również do młodego pokolenia Chińczyków, nastawionego na konsumpcjonizm, nowe technologie, kupowanie poprzez marketplace'y i chętnie poznającego nowe brandy. To umożliwia markom i sprzedawcom dalsza ekspansję - uważa przedstawiciel Alibaby.

Alibaba zrzesza wiele firm, w tym m.in. Tmall, AliExpress, AliPay, które są coraz bardziej rozpoznawalne w Polsce. - Polska jest w top 5 rynków, które Alibaba ma na uwadze. Więcej niż Polacy w Europie kupują u nas jedynie Hiszpanie, Francuzi i Rosjanie. Nad Wisłą jest więc ogromny potencjał na zdobywanie nowych klientów. By tego dokonać, konieczne jest zrozumienie lokalnego rynku. Polacy wciąż chętnie kupują w stacjonarnych sklepach, lubią płacić gotówką, więc wyzwaniem dla całej branży e-commerce jest poprawa łańcuchów dostaw, metod płatności, zwrotów - w ten sposób możemy przekonać klientów do maktetplace'ów. W ostatnim czasie dostrzegalny jest wzrost sprzedaży w takich kategoriach, jak rtv, chemia, artykuły spożywcze. Ma to oczywiście związek z wybuchem pandemii koronawirusa. Niezmienne jest to, że trzeba wyjść do klienta, pracować nad polepszaniem usług - wyjaśnia Łukasz Dwulit.

Co Alibaba może doradzić sprzedawcom, chcącym zaistnieć na Wschodzie? - Warto skoncentrować się na kilku wybranych rynkach, nie na całej Azji. Trzeba pamiętać, że to inny krąg kulturowy i prawny. Jeśli nie mamy kapitału, musimy mieć partnera w Azji. To pomoże wejść na rynek i skalować biznes, nieodzowna będzie pomoc prawna, chociażby przy zabezpieczeniu znaków towarowych. Zapewniamy wsparcie autoryzowanych partnerów, pomagamy w onboardingu. W przypadku korporacji jest to współpraca na innym poziomie - tłumaczył panelista.

Jakie inwestycje planuje w najbliższej przyszłości chiński gigant? - Na pewno będzie to ciągłe pogłębianie lokalizacji na kluczowych rynkach i poprawa łańcucha logistycznego. Inwestujemy w nasz belgijski HUB, więc nie musimy mieć magazynów w każdym kraju. Pracujemy nad płatnościami, bezpieczeństwem zakupów, coraz lepiej poznajemy klientów. Edukujemy też sprzedawców, by mogli efektywniej sprzedawać poprzez nasze platformy - podsumował Łukasz Dwulit.