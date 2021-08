Alibaba przekracza próg 25 mld euro przychodów

Jack Ma, CEO Alibaba; fot. shutterstock

W drugim kwartale br. firma Alibaba pozyskała 45 milionów nowych klientów. Po raz pierwszy w historii chiński gigant przekroczył 25 mld euro przychodów. Duże inwestycje wpłynęły jednak na spadek rentowności.

Przychody Alibaby między kwietniem a czerwcem br. wzrosły o 34 procent do 205,7 miliarda chińskich juanów (ok. 26,8 miliarda euro). Znacząco przyczyniła się do tego sieć hipermarketów Sun Art, przejęta w ubiegłym roku od Auchan: bez tego przejęcia sprzedaż wzrosłaby o „tylko” 22 proc.

Oprócz silnego rozwoju segmentu detal, imponuje dalszy rozwój działu logistycznego „Cainiao” z 50-procentowym wzrostem sprzedaży. Jednak silny wzrost usług chmurowych grupy został zahamowany przez utratę ważnego klienta, którego nazwa jednak nie została podana.

Według danych firmy, Alibaba powitała w raportowanym okresie 45 milionów nowych klientów, zwiększając całkowitą liczbę aktywnych klientów do 1,18 miliarda. Spośród nich - aż 912 milionów pochodzi z Chin. Aby dalej się rozwijać, firma koncentruje się w szczególności na mniej rozwiniętych regionach kraju.

Zysk operacyjny Alibaby spadł o 11 proc. do 30,8 mld juanów (4 mld euro). Alibaba przypisuje niższy zysk strategicznym inwestycjom w Taobao Deals, Lazada i platformę Idle Fish.