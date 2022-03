Alibaba w dołku? Gigant stawia na aplikacje do zakupów grupowych

Wyniki poniżej oczekiwań

Alibaba w ostatnim kwartale odnotował wyniki poniżej oczekiwań. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających koniec grudnia przychody wzrosły o 10 proc., do 242,6 mld juanów (34,4 mld euro), co oznacza najwolniejszy wzrost od czasu debiutu chińskiego giganta technologii i handlu detalicznego w 2014 roku. Zysk netto spadł z 79,4 mld juanów (11,26 mld euro) do zaledwie 20,42 mld juanów, czyli 2,9 mld euro.

W zeszłym roku chińscy konsumenci mniej chętnie kupowali przez internet - podało chińskie Narodowe Biuro Statystyczne. Handel elektroniczny odpowiadał za około jedną czwartą całej sprzedaży detalicznej, ale epidemia Covid i inflacja zaważyły ​​na popycie.

Rzeczywiście, sprzedaż towarów fizycznych za pośrednictwem głównych platform Grupy (Alibaba, Taobao i Tmall) wzrosła w zeszłym roku zaledwie jednocyfrowo. Grupa musiała też konkurować z silnymi rywalami i zmagac się chińskim rządem, zacieśniającym kontrolę nad krajowymi gigantami technologicznymi.

Aplikacje do zakupów grupowych

Grupawidzi oznaki nadchodzącej wiosny w rosnącej liczbie użytkowników. Na koniec grudnia Alibaba miał 1,28 mld aktywnych klientów, o 43 mln więcej niż rok wcześniej. Poza Chinami grupa ma 301 mln użytkowników. Gigant technologiczny twierdzi, że jest na dobrej drodze, aby do 31 marca mieć 1 mld użytkowników w Chinach. Po osiągnięciu tego celu skupi się na ich utrzymaniu i konwersji.

W międzyczasie Alibaba stawia na nowe aplikacje, w szczególności na Taobao Deals i Taocaicai. Są to repliki konkurencyjnych aplikacji, które stały się bardzo popularne podczas kryzysu związanego z koronawirusem, takich jak Pinduoduo i Meituan. Pierwszy to rodzaj chińskiego Groupona, na którym konsumenci mogą kupować produkty z dużymi rabatami, pod warunkiem, że do umowy zgłosi się wystarczająca liczba osób. Meituan i Taocaicai to również rodzaj aplikacji do zakupów grupowych, głównie żywności i artykułów spożywczych na lokalnych terenach.