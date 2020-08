AliExpress: skróciliśmy czas oczekiwania na przesyłkę o połowę

fot. shutterstock

Ze względu na to, że czas oczekiwania na przesyłkę stanowił największy problem dla polskich użytkowników platformy AliExpress, od kwietnia br. firma uprościła łańcuch dostaw, co przyczyniło się do skrócenia średniego czasu dostawy o 50 procent. Zaś partnerstwo z Pocztą Polską oraz InPost

daje możliwość śledzenia paczek.



- Skrócenie średniego czasu realizacji dostawy, a także rosnąca liczba zamówień dostarczanych w ciągu trzech dni były oczekiwanymi kierunkami usprawnień na naszej platformie

- powiedział Gary Topp, dyrektor regionalny AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią.





Uruchomiony w 2010 r. AliExpress to globalna platforma handlu detalicznego, umożliwiająca dokonywanie zakupów bezpośrednio u producentów i dystrybutorów głównie w Chinach. Celem AliExpress jest stworzenie lokalnej i globalnej platformy sprzedaży dla międzynarodowych firm. Obecnie AliExpress jest dostępny w wielu językach, m.in.: angielskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i francuskim.