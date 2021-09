Allegro, Amazon, AliExpress: na polskim rynku e-handlu szykuje się bitwa gigantów

Platforma należąca do Alibaba Group ogłosiła, że zmiany zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją polskiej aplikacji tuż przed nadchodzącym świątecznym szczytem sprzedażowym. AliExpress zamierza przyciągnąć polskich klientów oferując wybór najlepiej sprzedających się produktów w cenach zaczynających się od złotówki z darmową wysyłką. Dostępna ma być również oferta Łączonej Dostawy dostępnej dla wybranych produktów, z gwarantowaną 15-dniową dostawą, a oprócz tego platforma ma zaoferować bezpłatną wysyłkę dla ponad 80 proc. produktów bez minimalnej wartości zamówienia.

Jak przekazali przedstawiciele AliExpress oferty darmowej wysyłki z produktami za 1 zł będą koncentrować się na kluczowych kategoriach, takich jak Dom i Ogród, Moda i Akcesoria, a także Uroda i Zdrowie, czyli najpopularniejszymi kategoriami w okresie świątecznym.

Nowa oferta AliExpress to najpewniej odpowiedź na coraz większych tłok na rynku e-handlu. Przed tygodniem w Polsce rozpoczęła działalność jedna z popularniejszych platform e-commerce Shopee, znana do tej pory głównie na rynku azjatyckim i południowoamerykańskim. Co ciekawe Polska jest pierwszym europejskim krajem, gdzie Shopee uruchomiła platformę sprzedażową.

Singapurska platforma, to kolejny światowy gracz, który ma apetyt na kawałek polskiego rynku e-handlu. Przypomnijmy, że na początku marca tego roku w Polsce działalność sprzedażową rozpoczął (uruchomił platformę polskojęzyczną) amerykański gigant Amazon. Już wtedy eksperci rynku zastanawiali się, jak lokalne Allegro poradzi sobie z globalnym Amazonem.

Póki co Allegro wciąż jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku e-commerce. Jak wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes liczba użytkowników allegro.pl wzrosła w sierpniu 2021 roku do 17,744 mln z 17,459 mln w lipcu br. W tym okresie liczba użytkówników aliexpress.com wzrosła do 6,031 mln ( wobec 5,344 mln w lipcu), a liczba użytkowników amazon.pl zwiększyła się do 2,779 mln (wobec 2,551 mln w lipcu).

W maju br. Analitycy Trigon DM ocenili, że w 2025 roku penetracja e-commerce w Polsce wyniesie 26 proc. (a z wyłączeniem segmentu e-grocery 42 proc.), czyli poziomy notowane w roku przed pandemią wśród liderów rynku takich jak Korea Płd., czy w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii. Przewidują również, że Amazon w 2025 roku osiągnie 12 proc. polskiego rynku e-commerce i będzie miał 20 proc. udział w jego wzroście do 2025 roku.

Artykuł pochodzi z serwisu wnp.pl