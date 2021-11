Allegro Biznes otwiera się na hurt a David Roberts przechodzi z Zalando

David przejmie kierownictwo nad rozwojem technologii Allegro w momencie bezprecedensowego wzrostu firmy, gdy zespół technologiczny Allegro liczy ponad 1000 osób. Tworzy on i rozwija światowej klasy produkty i usługi dla ponad 13 milionów kupujących i ponad 135 tysięcy sprzedających na platformie.

David przez ponad 4 lata był odpowiedzialny w Zalando za kwestie strategiczne, w tym wizję, zarządzanie procesami, skalowanie zespołów oraz wspieranie wzrostu marketplace'u. Kierował tam zespołem profesjonalistów z wielu obszarów biznesowych, takich jak: prowadzenie produktu, inżynieria, integracje, operacje, zarządzanie łańcuchem dostaw, a także za zespoły tworzące narzędzia, które wspierają konkurencyjność sprzedawców na platformie. Przed dołączeniem do Zalando pracował w dziale Engineering & Product Leadership w Amazon US. Wcześniej był również odpowiedzialny za zespół inżynierski AOL, realizując projekty w Indiach i Chinach.

David Roberts obejmie nową funkcję w połowie stycznia 2022 r. zastępując w tej roli pełniącego obowiązki CTO Marcina Mazurka. Marcin będzie z kolei koncentrował swoje wysiłki na rozwijaniu najlepszych technologii dla budowania platform oraz będzie kierował działaniami w obszarze rozwoju Allegro na arenie międzynarodowej.



Na początku lutego tego roku uruchomiona została platforma Allegro Biznes. Aktualnie to ponad 210 mln ofert z cennikami netto od około 100 tys. sprzedających. Ostatnio wprowadzono zestaw rozwiązań, pozwalający sprzedającym na obniżanie ceny jednostkowej przy zakupach hurtowych, dzięki obniżeniu wysokość prowizji Allegro. Allegro Biznes oferuje transport specjalistyczny a także leasing i odroczenie płatności.

80-procentowy rabat na prowizję od sprzedaży

Sprzedający mogą otrzymać 80-procentowy rabat na prowizję od sprzedaży określonej ilości towaru w ramach oferty dostępnej z cennikiem hurtowym.

Do programu może przystąpić każda firma sprzedająca na Allegro - wystarczy zaakceptować regulamin programu dostępny w centrum zniżek i wystawić oferty z cennikiem hurtowym odpowiednim do ilości danego towaru wskazanej w załączniku do regulaminu programu. Każda transakcja spełniająca warunki programu będzie objęta obniżką prowizji.