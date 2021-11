Allegro Biznes otwiera się na hurt i poszerza ofertę płatności odroczonych

Allegro Biznes obniża prowizję i zwiększa możliwości sprzedaży hurtowej - po ponad pół roku działalności platformy otwiera się nowy rozdział dla zakupów firmowych online. Jednocześnie do firmy dołącza David Roberts jak dyrektor ds. technologii i produktu (CTPO). 17 listopada firma wprowadza też możliwość odroczenia płatności - kupujący mają 21, 45 lub 60 dni na spłatę. Dotyczy to każdej oferty pochodzącej od polskich sprzedających na Allegro Biznes, jeśli siedziba sprzedającego znajduje się w Polsce i rozlicza się on z Allegro za pomocą polskiego rachunku bankowego.