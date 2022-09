Allegro Biznes wprowadza płatności odroczone

Allegro Pay Business wprowadza nowe rozwiązanie

Nowo powstałe firmy i start-up’y, już od pierwszego dnia działalności zyskują dzięki niemu limit BNPL (ang. buy now, pay later) w kwocie 3000 zł. Środki te można wykorzystać na zakup wyposażenia, czy innych produktów potrzebnych do biura na starcie, co sprawia, że pierwsze kroki w biznesie stają się łatwiejsze.

Z naszych obserwacji wynika, że 7 na 10 firm, które aktywowały tę metodę płatności, korzysta z niej regularnie. Utwierdza nas to w przekonaniu, że rozwój tej usługi jest rzeczywistym wyjściem naprzeciw potrzebom nowo otwartych firm, które dzięki Allegro Pay Business mogą dokonywać spłaty zobowiązań dopiero po realizacji zysków ze swoich inwestycji lub nabyć niezbędne zaopatrzenie na początek działalności - mówi Ewa Kraińska, która odpowiada za rozwój Allegro Pay Business.

Allegro Biznes to sklep z typowo firmowymi metodami płatności, które pozwalają na zwiększenie limitów na zakupy z odroczeniem. Platforma oferuje najdłuższy termin odroczenia spłaty dla firm online - do 60 dni - gwarantując jednocześnie automatyczne rozłożenie na 12 rat, gdy klient potrzebuje więcej czasu na spłatę. Warunki te są trudne do osiągnięcia w świecie offline. Aktualnie ponad 215 mln ofert na Allegro Biznes dostępnych jest, już od pierwszych zakupów, ze spłatą nawet 60 dni po dostawie.