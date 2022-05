Allegro, CCC, TIM przykładami dobrych praktyk według e-Izby

„Odpowiedzialny e-Commerce” to poradnik, w którym Izba Gospodarki Elektronicznej prezentuje dobre praktyki liderów polskiego e-commerce z zakresu ESG, (ang. environmental, social, governance).

Przykładem dobrych praktyk jest rozwiązanie One Fulfillment by Allegro.

Z kolei Grupa CCC, lider branży obuwniczej, która zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sprzedaży online zrezygnowała z toreb foliowych.

Zielony e-commerce

Ponad połowa e-konsumentów wybierając sklep internetowy bierze pod uwagę to, czy ma do czynienia z firmą odpowiedzialną społecznie. E-konsumenci chętniej też kupują w sposób zielony – aż 71% Polaków kupujących w sieci deklaruje, że odnotowuje fakt czy przesyłka, jaką otrzymują, jest zapakowana w sposób ekologiczny, a 49% dopłaciłoby za takie rozwiązanie. Dlatego tym bardziej cieszymy się z case studies przestawionych w Poradniku i zachęcamy inne e-firmy do zaangażowania na rzecz środowiska i społecznego -mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Allegro

Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest chociażby rozwiązanie One Fulfillment by Allegro, czyli całościowa usługa dla sprzedawców. Dystrybucja produktów zakupionych na Allegro z jednego centrum logistycznego nie tylko pozwala skrócić czas dostawy, ale poprawia jej efektywność oraz ogranicza ślad węglowy. Dzięki sieci automatów paczkowych One Box by Allegro, których do końca 2022 roku ma być w całej Polsce 3 tysiące, rozwijane są również dodatkowe funkcjonalności służące mieszkańcom miast, jak czujniki pomiaru jakości powietrza czy też te związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

- Po odebraniu pierwszej paczki klienci mogą przynieść zużyty sprzęt elektryczny do automatu paczkowego. Odebrane urządzenie dostanie drugie życie. Allegro rozwija też współpracę z miastami, m.in. w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, zazieleniając miasta oraz tereny podmiejskie – mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro.

CCC

Inny przykład daje Grupa CCC, lider branży obuwniczej, która zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sprzedaży online zrezygnowała z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z certyfikatem FSC. Z kolei należące do CCC Modivo, we współpracy z Inpost, testuje nowe rozwiązanie, które polega na korzystaniu z opakowań wielokrotnego użytku. Dzięki niemu możliwe będzie nawet dziesięciokrotne zmniejszenie zapotrzebowania na opakowania służące do dystrybucji produktów.

TIM

Działania na rzecz lokalnej społeczności podkreśla firma TIM S.A., prowadząca hurtową sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. W ramach programu „DreamTIM” wspomaga organizacje pożytku publicznego w 17 regionach Polski. Są wśród nich hospicja, fundacje wspierające dzieci i ich rodziny w walce z chorobami, dom dziecka czy ośrodek rehabilitacyjny. Szczegółowo opisany przykład redefinicji podejścia do zagadnień społecznych tej firmy, może być przykładem dla innych e-biznesów chcących wzmocnić swoje oddziaływanie na otoczenie.