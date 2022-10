Allegro chwalone za najniższe ceny

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 30 września obniżyli cenę docelową akcji Allegro do 31,90 zł z do 35,30 zł, utrzymując rekomendację "kupuj".

Rynek negatywnie reaguje na wyniki Allegro. Zdaniem analityków jest to nieuzasadnione

- Notowania Allegro były znacznie lepsze niż WIG20 w ciągu ostatnich pięciu

miesięcy (o ok. 20 p.p.), jednak spadły wczoraj o >10%, po publikacji

wyników za 2Q’22. Zarząd obniżył lekko guidance na cały 2022 rok

i odwołał średnioterminowe prognozy wyników na kolejne lata. Niemniej

jednak uważamy, że tak silna negatywna reakcja rynku jest

nieuzasadniona - piszą analitycy.

Niskie ceny na marketplace Allegro. Spółka ma sporo cech podmiotów z obszaru staples

Zarząd Allegro podał informację o wzroście GMV >20% w 3Q’22, co potwierdza że spółka relatywnie dobrze radzi sobie w warunkach wysokiej inflacji i presji na konsumenta.

- Wręcz uważamy, że patrząc na niskie ceny na marketplace Allegro (często

najniższe na rynku zarówno online jak i offline) spółka ma sporo cech

podmiotów z obszaru staples i nie powinna być postrzegana jako typowy

podmiot cykliczny. Allegro jest dziś notowane na poziomie EV/EBITDA ex.

Mall Group = 12,0x, z wyraźnym dyskontem do Amazona (17,8x). Biorąc

pod uwagę także wysoką płynność spółki oraz niskie ryzyko objęcia

windfall tax, zalecamy jej przeważanie w portfelach inwestorskich

w nadchodzących miesiącach. Podtrzymujemy zalecenie inwestycyjne

kupuj. Nowy poziom ceny docelowej wyznaczamy na 31,90 PLN (nowa

ścieżka RFR oraz premii za ryzyko rynkowe w wycenie DCF oraz

aktualizacja wskaźników peer group, brak zmiany prognoz wyników

finansowych) - piszą.

Allegro korzysta z napływu Ukraińców do kraju

Wysoka sprzedaż w otoczeniu pogarszających się warunków markoekonomicznych i cięższej sytuacji konsumenta jest zdaniem analityków potwierdzeniem, że przychody platformy dobrze inkorporują galopującą inflację w Polsce, spółka korzysta z napływu Ukraińców do kraju i co najważniejsze klient Allegro jest jeszcze bardziej skoncentrowany na poszukiwaniu najniższej ceny. Niskie ceny to mocna przewaga konkurencyjna spółki.