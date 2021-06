Allegro i Google - tam zaczynamy e-zakupy

fot, ścieżki zakupowe Polaków

Platformy handlowe, na czele z Allegro, są pierwszym miejscem, które odwiedzamy chcąc dokonać e-zakupów. Wyszukiwarkę Google jako początek ścieżki zakupowej deklaruje 12% badanych - wynika z ankiety Atena Research&Consulting.

87% respondentów, którzy wybrali serwisy handlowe jako miejsce rozpoczęcia poszukiwania produktu, spośród wszystkich platform zakupowych wskazuje na Allegro, a 97% konsumentów, którzy zaczynają poszukiwania na tej platformie, odnajduje tam to, czego szukało.

Allegro znane jest 94% Polakom, którzy przy ostatnim zakupie korzystali z internetu. Tam swoją ścieżkę zakupową rozpoczyna 32% konsumentów.

Na początek weryfikujemy ceny produktów, które nas interesują. Zanim zdecydujemy się na zakup, sprawdzamy, gdzie możemy znaleźć coś najtaniej. Porównanie cen rozpoczynamy od Allegro – tak deklaruje 65% badanych oraz Google – 61%. Często sprawdzamy również dostępne rodzaje produktów, ich szczegółowe dane i opinie o nich.

Prawie połowa badanych zadeklarowała, że na Allegro najchętniej kupuje np. środki czystości. W przypadku zakupów rozpoczynanych w wyszukiwarce Google jest to jedna na dziesięć osób. W kategorii dla domu i ogrodu 44% badanych zaczyna poszukiwać produktów z tej kategorii na Allegro, a 13% w Google. Najmniejsze różnice pomiędzy tymi kanałami możemy dostrzec za to w artykułach dotyczących kultury i rozrywki (14% Google, 17% Allegro), jak też sportu i turystyki (29% Allegro vs 19% Google).

Głównym powodem robienia zakupów w internecie jest atrakcyjna cena produktów (41% wymieniło to jako jeden z powodów, a 28% jako główny czynnik). Dla konsumentów niezwykle ważna jest również dostępność produktów oraz łatwość dokonania zakupu. Darmową dostawę, jako ważny powód dokończenia procesu zakupowego, wskazuje natomiast 20% badanych.

Jednocześnie wzrasta wykorzystywanie telefonów i tabletów podczas zakupów on-line (+6 p.p. vs 2020 r.).