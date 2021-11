Allegro i Marketplanet łączą siły. Nowa opcja dla klientów B2B

Głównym elementem działalności Marketplanet jest łączenie kupujących i sprzedawców w obszarze B2B. Spółka ma w swoim portfolio największych klientów korporacyjnych, chętnie korzystających z e-zakupów i e-zamówień. Allegro Biznes ruszyło na początku tego roku, już na starcie oferując największą ofertę business-to-business w Polsce. Dzięki uruchomionemu wspólnemu programowi pilotażowemu, sprzedawcy Allegro są bezpośrednio dostępni również na platformie Marketplanet. Firmy mogą dzięki temu uporządkować swoje systemy zakupowe. Współpraca Marketplanet z Allegro Biznes to dostęp do największego katalogu towarów w Polsce, a równocześnie pełna, elektroniczna kontrola procesów zamówień, obiegu dokumentów i faktur.

Nowa jakość w polskim B2B e-commerce

– Od pewnego czasu obserwujemy zmiany w zakresie potrzeb użytkowników naszej platformy, wynikające w dużej mierze z przyczyn pokoleniowych. Osoby odpowiedzialne za procesy zakupowe w firmach chcą przenosić swoje nawyki ze świata konsumenckiego także na poziom B2B. W codziennej pracy chcą kupować równie łatwo i w tak samo przystępny sposób, jak robią to na co dzień, jako osoby prywatne, równocześnie jednak dochowując wszelkich korporacyjnych zasad i regulacji, np. w kontekście przepływu dokumentacji czy fakturowania. My im to umożliwiamy – mówi Piotr Matysik, prezes zarządu Marketplanet.

– Niemal co druga polska firma dokonała przynajmniej jednego zakupu na Allegro w ciągu ostatniego roku. Allegro jest silnie kojarzone z indywidualnymi zakupami konsumenckimi. Jednak od wielu lat wśród naszych klientów mamy firmy, które kupują nie tylko produkty codziennego użytku – herbatę, środki czystości czy sprzęt IT – ale także profesjonalne i bardzo drogie narzędzia czy też elementy wyposażenia. Wiele z nich zgłaszało, że potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, takich jak ceny hurtowe, rabaty przy dużych zamówieniach, odroczone płatność czy cenniki netto. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby i uruchomiliśmy Allegro Biznes – dodaje Piotr Truszkowski, head of B2B w Allegro.

Bezpieczne firmowe e-zakupy