Allegro i rossmann.pl - te strony ładują się wolniej

Doz.pl znacznie przyspieszył

Serwis, który znacznie przyspieszył to doz.pl, który w 2021 ładował się 14,3 sekundy, a już w 2022 tylko w 5,6 sekund czyli przyśpieszył aż o 8,7 sekundy. Kolejny serwis, który również znacznie przyśpieszył to x-kom.pl, który w 2021 ładował się z czasem 11,9 sekundy, a w 2022 to już tylko 4,1 sekundy i tutaj różnica wynosi 7,8 sekundy.

Allegro najwolniejsze

Najbardziej zwolnił serwis allegro.pl , który w roku 2021 miał czas ładowania 1,0 sekund, a rok później 7,0 sekundy, różnica wynosi aż 6,0 sekundy. Kolejny serwis, który zwolnił to rossmann.pl, który w 2021 ładował się z czasem 1,5 sekundy, a w 2022 to już 5,7 sekundy, różnica wynosi 4,0 sekundy. Warto zwrócić też uwagę, że serwis empik.com zamyka stawkę najwolniejszych serwisów zarówno w roku 2021 i 2022, a czas ładowania wynosi 10,4 sekundy. Kolejny serwis, który ładował się w takim samym czasie w 2021 i 2022 to eobuwie.com.pl i nie przekracza on magicznej liczby 3.0 sekundy.

Hostersi - badanie e-commerce 2022, fot. mat. pras.

Serwisy, które w 2022 roku ładowały się w czasie do trzech sekund to aż 7 serwisów na 17 badanych.

bonprix.pl – 1,6 sekundy

answear.com – 1,7 sekundy

gemini.pl - 1,7 sekundy

modivo.pl – 2,4 sekundy

euro.com.pl – 2,8 sekundy

eobuwie.com.pl – 3,0 sekundy

olx.pl – 3,0 sekundy

Wydłużenie ładowania witryny to wzrost wskaźnika odrzuceń

Według Google’a wydłużenie ładowania się witryny o 1-3 sekundy powoduje wzrost wskaźnika odrzuceń o 32%, a wydłużenie o 1-6 sekund zwiększa ten sam współczynnik średnio aż do wartości 106%.

Według raportu Unbounce prawie 70% konsumentów przyznaje, że szybkość strony wpływa na ich skłonność do zakupu.

Rozwój rynku e-commerce daje większy wybór i sprawia, że wzrosły wymagania klientów w stosunku do e-sklepów. Prędkość działania serwisów sprzedażowych jest bardzo ważna. Im szybciej i sprawniej klient będzie mógł poruszać się po e-sklepie, tym większe prawdopodobieństwo, że nie opuści i dokona zakupów. Dlatego ważne jest, aby zadbać o szybkość działania e-sklepu poprzez optymalizację kodu i obrazków, skorzystanie z odpowiednich hostingów, monitorowania wydajności oraz regularne aktualizowanie oprogramowania e-sklepu.

Jak przeprowadzono badanie

Badanie przeprowadzono w dniach 1-10 grudnia 2022. Każdy pomiar wykonywany był co godzinę. Każda ze wskazanych stron testowana była z 4 lokalizacji: Frankfurt - Amazon Web Services, Irlandia - Azure, Warszawa- Oktawave, Rybnik - Hostersi Data Center. W każdej z lokalizacji uruchomiony został serwer i na nich prowadzone były fizycznie testy ładowania. Test wykonywany był w oparciu o zestaw skryptów, pozwalających na symulacje ładowania stron w przeglądarkach, zbieranie danych i pomiary czasu. Każdy taki pomiar polegał na uruchomieniu instancji przeglądarki Chrome 87 w trybie graficznym, uruchomieniu testu wejścia na stronę wraz z nagraniem video oraz analizie metryk otrzymanych z przeglądarki. Po wejściu na stronę zbierane były statystyki z przeglądarki oraz automatycznie analizowane było nagranie video z testu pod względem zmian w kolejnych klatkach (first, last visual change), a także metryki otrzymane z przeglądarki.

Testy przeprowadzone zostały na maszynach opartych o system Linux w konfiguracji:

· HDC - 4vCPU / 8 GB RAM'u

· AWS - c5.xlarge (4vCPU / 8 GB RAM'u)

· AZURE - Standard_F4s_v2 (4vCPU / 8 GB RAM'u)

· OKTAWAVE - v1.highmemory-4.8 (4vCPU / 8 GB RAM'u)