Allegro: Liczba ofert na platformie wzrosła o 21 proc. do 164 milinów

fot. Allegro

W pierwszej połowie 2020 r. liczba firm prowadzących sprzedaż na platformie wzrosła o 14% do 117 tysięcy, a liczba ofert o 21% do 164 milionów. W pierwszym półroczu na Allegro pojawiało się średnio ponad 100 nowych co minutę. Są to zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i duże, rozpoznawalne marki, takie jak Dove, Leroy Merlin, Maspex, Geox czy Kross, które dołączyły do Allegro w ostatnim czasie.

58 nowych sprzedawców, którzy zdecydowali się dołączyć do platformy w minionym półroczu, osiągnęło w tym okresie wartość sprzedaży (GMV) przekraczającą 1 mln zł. Najszybszy był przedsiębiorca z Krakowa, który rozpoczął działalność na Allegro w okresie zamrożenia gospodarki. Osiągnięcie progu 1 mln zł obrotu zajęło mu zaledwie 10 dni. Przedsiębiorca ten skorzystał z oferowanego Programu Powitalnego, umożliwiającego korzystanie z platformy przez pierwsze trzy miesiące bez ponoszenia opłat.

Najdynamiczniej rosnącymi kategoriami na platformie Allegro w pierwszym półroczu tego roku były: Supermarket (+116%), Zdrowie i uroda (+90%) oraz Dom i ogród (+70%).

Obecnie około 66 milionów ofert może być dostarczonych do dwóch dni po zakupie, w tym 16 milionów w ciągu jednego dnia. Od niedawna Allegro prezentuje w nowy sposób czas dostawy – klienci już w momencie przeglądania ofert mogą się dowiedzieć, kiedy dokładnie otrzymają swój produkt, mogą także śledzić zakupy na każdym etapie dostawy i sprawdzić, gdzie znajduje się ich przesyłka.

Najnowszym rozwiązaniem jest usługa Allegro Pay, uruchomiona pilotażowo pod koniec lipca. W ramach Allegro Pay klient ma do wykorzystania środki, którymi będzie mógł płacić za zakupy w dowolnym momencie, wybierając opcję spłaty – w ciągu 30 dni lub nawet w 20 miesięcznych ratach.

- W pierwszej połowie tego roku dzięki darmowym dostawom nasi klienci zaoszczędzili łącznie 540 mln zł, a od uruchomienia Smart! w 2018 r. ich łączne oszczędności przekroczyły już 1 mld zł – powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro. Darmowe dostawy w ramach Allegro Smart! dostępne są już w ponad 100 milionach ofert. – W tym roku planowaliśmy przeznaczyć 1 miliard złotych na rozwój naszej platformy i całego ekosystemu Allegro i mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa te plany pozostają aktualne.– wskazał Francois Nuyts.