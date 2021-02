Allegro Lokalnie: Kupujemy mniej, ale rzeczy lepszej jakości

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Allegro Lokalnie i SW Research ponad 46% respondentów kupuje mniejszą liczbę rzeczy, lecz w lepszej jakości.

Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Allegro Lokalnie, ponad 46%

respondentów decyduje się na mniejszą liczbę rzeczy, ale zwraca uwagę na jakość ich wykonania - szczególnie w grupie 35+ jest to bardzo istotna kwestia. Oczywiście zdarza się im kupować rzeczy, których nie potrzebują (21% badanych), jednak większość deklaruje, że wybiera tylko to, co jest niezbędne (51%).

Poszukując rzeczy z drugiej ręki Polacy najczęściej decydują się na zakupy online. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn na podium znajdują się ubrania i książki. Płeć zaczyna mieć znaczenie przy trzecim miejscu - kobiety częściej decydują się na używane meble, zaś mężczyźni poszukują sprzętu elektronicznego. Zastanawiając się nad zakupami przedmiotów z drugiej ręki, najczęściej zwracamy uwagę na trzy czynniki - dobrą jakość (62%), stan przedmiotu bez widocznych śladów użytkowania (61%), oraz niską cenę (56%).

- Podsumowując ostatni rok na Allegro Lokalnie możemy jednoznacznie stwierdzić, że największą

popularnością wśród użytkowników cieszą się produkty w segmencie elektroniki, takie jak

komputery, konsole, smartfony czy drobny sprzęt RTV i AGD. Sprzedający coraz częściej decydują

się na wystawianie przedmiotów, których już nie potrzebują, z myślą o tym, że mogą one znaleźć

nowego nabywcę. Wysokie zainteresowanie produktami premium pokazuje, że klienci darzą

Allegro Lokalnie swoim zaufaniem, co oczywiście bardzo nas cieszy, tym bardziej, że serwis ma

dopiero rok i niedawno obchodził swoje pierwsze urodziny - mówi Karol Czupryński, dyrektor

segmentu C2C w Allegro.

Oprócz elektroniki na Allegro Lokalnie, najpopularniejszymi kategoriami pod kątem sprzedaży w ostatnim roku były także książki i media oraz moda. Wśród przedmiotów takich jak książki czy ubrania dla dzieci, można było również znaleźć oferty sprzedaży jachtu żaglowego za ponad 70 tysięcy złotych czy zegarka marki Rolex za 68 tysięcy. Szczęśliwego nabywcę znalazło również nadwozie do zabytkowego BMW E09 - zostało sprzedane za prawie 30 tysięcy złotych. Ponad 56% respondentów decyduje się na kupno bądź sprzedaż przedmiotów marek premium - są to przede wszystkim ubrania i akcesoria odzieżowe (61%), sprzęty elektroniczne jak smartfony czy tablety (33%) oraz sprzęty AGD (23%).