Allegro Lokalnie: Sprzedaż prowadzona przez osoby prywatne została zdominowana przez kategorie lifestyle'owe

Allegro Lokalnie to platforma stworzona z myślą o tych, którzy okazjonalnie sprzedają towary.

Przeciętny kupujący na Allegro Lokalnie nie różni się znacząco demograficznie od typowego kupującego online (jest tylko trochę młodszy). Jednak wybrane kategorie mają użytkowników o określonych (ale przewidywalnych) przyzwyczajeniach.

-Nasi klienci doceniają kompleksowość oferty i bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na Allegro Lokalnie. Ufają „dużemu” Allegro i teraz widzą, że ten sam poziom doskonałości obsługi klienta i innowacji zostały przeniesione na platformę łączącą lokalnych sprzedawców i kupujących. Szybkie oraz łatwe wyszukiwanie, brak opłat za publikowanie ofert, wygodne płatności online i bezpieczne transakcje do 10 000 zł - to tylko kilka zalet Allegro Lokalnie. Aby zakup y były jeszcze lepsze i bezpieczniejsze, nieustannie doskonalimy platformę. Niedawno wprowadziliśmy oznaczenia weryfikujące sprzedawców, które dostarczają kupującym dodatkowych informacji przed sfinalizowaniem zakupu. Co więcej, od 4 grudnia udostępnimy również możliwość wysyłania paczek za pośrednictwem paczkomatów InPost na lepszych warunkach, wynikających z naszej stałej współpracy z operatorem logistycznym. Dzięki tej zmianie wysyłka będzie tańsza (8,99 zł) i łatwiejsza (możliwość wygenerowania etykiety bezpośrednio ze strony Allegro) - powiedział Karol Czupryński, dyrektor segmentu C2C w Allegro.

Ponad 15% sprzedaży Allegro Lokalnie stanowi kategoria gaming. Ponad połowa tego segmentu to gry i konsole. Wśród najpopularniejszych urządzeń ostatnich miesięcy znalazły się PS4 i Xbox One. Ciekawym trendem jest również dwukrotny wzrost sprzedaży w marcu i kwietniu - produkty te zyskiwały na popularności ze względu na ograniczony dostęp do innych źródeł rozrywki w tym czasie.

W drugiej co do wielkości kategorii na Allegro Lokalnie - hobby - dominowały akcesoria fotograficzne. Tylko te transakcje oszacowano w ostatnich miesiącach na kwotę ponad 1,5 mln zł. Dynamicznie rozwija się jednak także segment sprzętu audio i instrumentów muzycznych. Trzecią co do wielkości kategorią w ostatnich 10 miesiącach były urządzenia elektroniczne. Wygląda na to, że Allegro Lokalnie stało się popularnym miejscem sprzedaży używanych telefonów i urządzeń mobilnych. Najpopularniejszymi markami były Samsung i Apple. Co więcej, 20% wszystkich ofert smartfonów jest sprzedawanych w mniej niż 12 godzin od daty publikacji oferty.