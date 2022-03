Allegro ma zgodę UOKiK na przejęcie Mall Group i WE|DO. To był ostatni warunek transakcji

2 marca 2022 r. dowiedziała spółka dowiedziała się, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ antymonopolowy w Polsce, udzielił zgody na przeprowadzenie transakcji.

Wobec tego ziścił się ostatni warunek zawieszający, od którego uzależnione było przeprowadzenie transakcji.

Przeczytaj także: Allegro potroi liczbę automatów paczkowych i umiędzynarodowi działalność

Przypomnijmy, Allegro poinformowało o zamiarze transakcji w 2021 roku.

Połączenie z Mall Group i WE|DO wzmocni pozycję Allegro jako wiodącej platformy e-commerce dla kupujących i sprzedających w regionie. Transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która w przyszłości pozwoli grupie łączących się niebawem spółek zwiększyć tempo rozwoju w Europie. Transakcja opiewa na kwotę za 881 mln euro.

Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

Francois Nuyts będzie nadzorował transakcję?

Przypomnijmy, że w lutym br. Rada Dyrektorów Allegro.eu rozpoczęła proces sukcesji prezesa, szukając doskonałego kandydata lub kandydatki z grupy lub spoza niej, podczas gdy Francois Nuyts będzie nadal kierował firmą. Obecny prezes planuje pozostać u steru nawet do końca 2022 roku, aby zapewnić płynne przekazanie funkcji i odpowiednie wdrażanie projektów Allegro.

- W zeszłym roku przede wszystkim poczyniliśmy znaczące postępy w przygotowaniu Allegro do rozwoju w najbliższej przyszłości – mówił ostatnio prezes Allegro, François Nuyts. - Allegro skupia są na nieustannym podnoszeniu jakości zakupów poprzez rozwijanie programu Smart! oraz wprowadzenie Allegro Pay i One by Allegro, co spotkało się z dużym uznaniem klientów. Wynikający z tego wzrost naszej bazy aktywnych kupujących i rosnące ich średnie wydatki to dokładnie ten model, którego skalowanie chcemy kontynuować w Polsce i za granicą. Obecnie 13,5 mln aktywnych kupujących na Allegro, czyli niemal połowa wszystkich internautów w Polsce, może wybierać spośród ponad 250 mln ofert od około 133 tys. sprzedawców. Inwestycje prowadzone przez Allegro przygotowują grunt pod dalszy rozwój i nie zamierzamy zwalniać tempa. Allegro planuje dalej podnosić poprzeczkę w Polsce, rozszerzając działalność zagraniczną - dodał.