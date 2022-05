Allegro: mamy umowę z siecią handlową na instalację 2 tys. maszyn paczkowych

Skorygowana EBITDA, czyli wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych, zmniejszyła się o 13,6% r/r do 463 mln PLN. Wynika to z inwestycji w przyszły wzrost. Odbicie marży jest widoczne po styczniowym dołku.

Allegro Pay w I kwartale udzieliło pożyczek o wartości 965 mln PLN, co stanowi wzrost o >400% r/r.

Ekspansja międzynarodowa Allegro.com ruszyła zgodnie z planem. Sfinalizowane niedawno przejęcie Grupy Mall i WE|DO oznacza podwojenie docelowego rynku połączonej grupy i potencjalnej bazy jej konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Allegro aktualizuje prognozy na 2022 rok dla działalności prowadzonej w Polsce, zakładając wzrost GMV w przedziale 15-20%, przy wzroście przychodów na poziomie 25-30% i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-15% r/r z uwagi na to, że utrzymująca się przez dłuższy czas wyższa inflacja w zakresie żywności, paliw i energii może spowodować osłabienie dyskrecjonalnego popytu konsumpcyjnego w dalszej części roku.

Nakłady inwestycyjne mają się ograniczyć do 675-725 mln PLN, odzwierciedlając niższe tempo wzrostu w krótkim terminie.

Allegro oczekuje, że Mall Group wraz z WE|DO powrócą do wzrostu GMV i przychodów w ciągu 9 miesięcy do grudnia 2022 roku. Ich skorygowana strata EBITDA w tym czasie powinna wynieść 80-120 mln PLN, a inwestycje kapitałowe mają sięgnąć 100-120 mln PLN.





„Wzrost odnotowany w tym okresie napędzały m.in. świetne wyniki wypracowane przez fintech Allegro Pay i program lojalnościowy Allegro Smart! - powiedział prezes Francois Nuyts.

2000 maszyn paczkowych w sklepach sieci

Wartość brutto towarów sprzedanych za pośrednictwem Allegro w pierwszym kwartale wzrosła o 12,8% r/r, i była napędzana m.in. wzrostem średniego GMV wśród aktywnych kupujących o 14,2% r/r.

Allegro Pay odnotowało wzrost wartości pożyczek o ponad 400% do kwoty 965 mln PLN.

Udział zamówień dostarczanych już następnego dnia zwiększył się o 8 p.p. r/r. Uzupełnieniem rozwiązań Allegro opracowanych z myślą o sprzedawcach są inwestycje w ofertę One Fulfillment by Allegro, ogólnokrajową sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, a ostatnio także w opcję dostawy One Kurier.

Platforma podtrzymuje swój cel, jakim jest zwiększenie liczby zielonych automatów paczkowych Allegro do ponad 3 000 w tym roku, także dzięki umowie na zainstalowanie 2 000 automatów paczkowych w placówkach jednej z sieci sklepów.

130 nowych marek na Allegro

W I kwartale swoje sklepy na Allegro otworzyło ponad 130 czołowych marek, w tym Skechers, Vans, Costa Coffee czy RedBull. Marki te nie tylko sprzedają, ale również kupują na Allegro – tak jak co trzeci Polak jest aktywnym kupującym na Allegro, tak samo co trzecia polska firma co miesiąc robi zakupy na platformie dzięki rozwojowi naszej usługi Allegro Biznes.

Przychody platformy wzrosły o 15,1% r/r do 1,39 mld PLN, zaś działalność reklamowa Allegro odnotowała wzrost o 21,1% r/r. Wskaźnik Take Rate jest na poziomie 10,46%.

Allegro aktualizuje swoje oczekiwania na ten rok, zakładając wzrost GMV na poziomie 15-20%, przy czym przychody mają być o 25-30% wyższe r/r, a Skorygowana EBITDA ma być o 10-15% wyższa r/r bez uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO. Nakłady inwestycyjne w całym roku zostały ograniczone do 675-725 mln PLN.

„Wzrost GMV Allegro o prawie 13% w I kwartale pozwala nam oczekiwać dobrej dynamiki również w kolejnych kwartałach”, powiedział Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Kluczowe wydarzenia w Allegro

Umowa z Aion Bankiem pozwala na wyłączenie części portfela pożyczek Allegro Pay z bilansu grupy, co zapewnia rozwój usługi w przyszłości. W I kwartale Aion nabył od Allegro Pay pożyczki konsumenckie o wartości 210 mln PLN.

Allegro Biznes odnotowało prawie 36-procentowy wzrost liczby kupujących z kontem firmowym od momentu uruchomienia tej usługi w lutym 2021 roku.

· Usługa One Fulfillment została uruchomiona komercyjnie w połowie stycznia. Rozwiązanie One Box będzie wkrótce dostępne dla wszystkich sprzedających.



Wprowadzona niedawno anglojęzyczna wersja serwisu, Allegro.com, zapewnia europejskim klientom dostęp do ponad 60 mln ofert międzynarodowych, zwiększając wybór dla wszystkich stron transakcji w całej UE.



Grupa ma swoją siedzibę w Luksemburgu, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Allegro.pl jest też jednym z 10 największych portali e-commerce na świecie oraz należy do 100 największych światowych portali internetowych pod względem miesięcznej liczby wizyt.