Allegro na giełdzie już we wrześniu

Allegro szykuje się do debiutu na GPW, fot. mat. pras.

Właściciele Allegro chcą, aby ich spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie już we wrześniu – informuje Reuters.

W ubiegłym miesiącu Bloomberg poinformował, że fundusze kontrolujące Allegro rozważają wprowadzenie spółki na giełdę. Agencja Reuters precyzuje obecnie, że chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a sam debiut miałby odbyć się we wrześniu.

Jak informuje Reuters, właściciele Allegro chcą uzyskać ze sprzedaży części akcji od 2,3 do 3 mld dolarów. Przy obecnym kursie to od 9 do 11,7 mld złotych. W efekcie wycena całej spółki sięgnęłaby wówczas ok. 11 mld dolarów (43 mld zł). Przy kapitalizacji na tym poziomie Allegro byłoby warte więcej niż obecny lider GPW, czyli CD Projekt (35,6 mld zł).

