Allegro obniża cenę rocznego pakietu Smart!

Allegro, przygotowując swoich klientów na jesienne wyprzedaże i świąteczny szczyt zakupowy, okresowo obniża cenę Smarta! za roczny pakiet.

Promocja dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Roczny pakiet Allegro Smart! w obniżonej cenie jest dostępny od 2 listopada do 23 grudnia 2021 r.

- Zbliża się szczyt sezonu zakupowego - w listopadzie kusić będą okazje cenowe podczas Black Week, a chwilę później poszukiwanie świątecznych prezentów. Chcemy choć trochę odciążyć naszych klientów, dlatego postanowiliśmy w tym okresie umożliwić im skorzystanie z oferty Allegro Smart! z 20-procentowym rabatem. Oznacza to, że nowi oraz przedłużający roczny abonament Smartowicze, za dostęp m.in do darmowych dostaw i zwrotów oraz specjalnej oferty Allegro Pay raty 3 x 0%, zapłacą w przeliczeniu 3,25 zł miesięcznie. To bardzo kusząca cena, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że standardowy koszt dostawy to, w zależności od metody 9 zł do 15 zł. Jeżeli korzystamy z usług kuriera, roczny pakiet zwróci się już przy trzecim zamówieniu. Ponadto, przez ostatni rok wprowadziliśmy wiele zmian w Allegro Smart!, które sprawiły, że oferowany pakiet zyskał na atrakcyjności - dla przykładu dzięki grupom rodzinnym Allegro Family możemy dzielić się korzyściami wspólnego pakietu Smart! - mówi Michał Owerczuk, Smart! and Loyalty Programs Director.

Jedna obniżka, jeden pakiet

Specjalna oferta cenowa Allegro Smart! obowiązuje od 2 listopada do 23 grudnia i jest skierowana do wszystkich klientów platformy. W cenie 39 zł, każdy użytkownik Allegro może aktywować tylko jeden pakiet Allegro Smart!

Na Allegro ofert objętych programem Smart! jest już ponad 160 milionów, a bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy już od 40 zł. Obecnie wszystkie oferty z oznaczeniem “Allegro Smart!” oferują darmową dostawę kurierem, a klienci, którzy wybierają odbiór w punkcie, mają do dyspozycji największą w Polsce, liczącą 45 tys. punktów odbioru sieć, w której skład wchodzą m.in Paczkomaty, sklepy Żabka, stacje Orlen, kioski Ruch, a także rozwijana przez Allegro sieć punktów we współpracy z Kolporterem i epaka.pl.

Allegro ma także propozycję dla studentów, żacy mogą skorzystać z pakietu Allegro Smart! Student i w ramach 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego oraz obniżonej ceny po jego zakończeniu, korzystać z oferty zniżek od partnerów Allegro, takich jak Flixbus, FreeNow, Blinkee, Legimi, Multikino, TMobile, strefakursow.pl czy Profilingua.