Allegro obniża prognozy wyników finansowych. Otoczenie gospodarcze szybko się zmienia

Zysk netto wyniósł 103 mln wobec 565 mln przed rokiem.

Wzrost aktywnych kupujących o 2,1 proc.

Liczba aktywnych kupujących w samym drugim kwartale wzrosła o 2,1% r/r do 13,6 mln, wznawiając wzrost również w ujęciu kwartalnym. Średnie GMV na jednego aktywnego kupującego zwiększyło się zaś o 13,9% r/r do 3 350 PLN, potwierdzając, że kupujący bardziej niż kiedykolwiek cenią sobie konkurencyjne ceny i wygodną dostawę.

Prezes Allegro: Przed nami ogromne perspektywy dalszego rozwoju

- Inflacja i powodowane nią rosnące koszty życia stanowią dla wszystkich coraz większe wyzwanie, więc po swojej stronie chcemy kłaść coraz większy nacisk na efektywność kosztową, napędzając wzrost dobrymi wynikami w Polsce i rozwojem poza nią. W obliczu presji inflacyjnej nasz model biznesowy jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Zbudowaliśmy platformę wzrostu biznesu dla każdego sprzedawcy, która jednocześnie jest platformą pełną codziennych okazji zakupowych dla każdego konsumenta, który chce utrzymać koszty w ryzach. Allegro chce dbać o obie te grupy i aby robić to skutecznie, będziemy teraz priorytetyzować swoje działania, by zmaksymalizować nasze długoterminowe przepływy pieniężne. Znaczące inwestycje ostatnich lat, odzwierciedlone także w rosnących kosztach, zmieniły naszą strukturę kapitałową. Większość z tych inwestycji było ewidentnie rozwojowych, ale teraz chcemy traktować priorytetowo najbardziej wartościowe projekty rozbudowanej grupy, odpowiednio uwzględniać ryzyko ich realizacji i upewniać się, że poświęcamy czas temu, co możemy efektywnie sfinalizować. Przed Allegro ogromne perspektywy dalszego rozwoju - po prostu chcemy być jeszcze mądrzejsi i efektywniejsi w tym, jak do tego podchodzimy. Celem jest umacnianie się w Polsce i wygrywanie poza nią. Jestem przekonany, że jako marketplace nieprzerwanie odnoszący sukcesy od ponad dwóch dekad, posiadamy odpowiednią wiedzę i zasoby, aby to zrobić. Jesteśmy firmą twórców, która potrafi mierzyć się z wyzwaniami i chcemy rosnąć wraz z rozwojem e-commerce, jeszcze lepiej obsługując obecnych klientów i docierając do nowych w całej Europie” powiedział Roy Perticucci, prezes Allegro.

Allegro obniża prognozy

Allegro obniżyło prognozy wyników finansowych w 2022 roku grupy oraz działalności w Polsce. Średnioterminowe oczekiwania Allegro na lata 2023-2026 są weryfikowane.

Allegro aktualizuje swoje oczekiwania na cały rok dla działalności prowadzonej w Polsce zakładając wzrost GMV w przedziale 15-17 proc., przy wzroście przychodów na poziomie 23-26 proc. i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-12 proc. r/r. Nakłady inwestycyjne mają się zaś ograniczyć do 650-700 mln zł.

Przychody grupy mają wzrosnąć w bieżącym roku o 67-71 proc. wobec 70-76 proc. wcześniej oczekiwanych. Skorygowana EBITDA grupy ma wzrosnąć o 2-6 proc. wobec wcześniej planowanych 4-11 proc., a nakłady inwestycyjne spodziewane są obecnie w przedziale 720-800 mln zł wobec 775-845 zakładanych wcześniej.

- Jesteśmy ostrożni w naszych najnowszych oczekiwaniach, które opierają się na naszym konserwatywnym spojrzeniu na nadchodzące miesiące. Otoczenie gospodarcze szybko się zmienia, ale nasz model działania okazał się skuteczny i stabilny dzięki temu, że zapewnia konsumentom duży wybór oraz świetne ceny i doświadczenia zakupowe. Nasze dotychczasowe średnioterminowe oczekiwania zostały opublikowane w dniu, w którym Rosja najechała Ukrainę, a otoczenie okazało się bardziej niepewne - powiedział Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.